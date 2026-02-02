200. Deutschlandnetz-Standort geht in Gütersloh in Betrieb

Mit dem neuen Allego-Standort in Gütersloh ist also ein Fünftel der 1.000 geplanten Standorte des Deutschlandnetzes in Betrieb. In der Wiedenbrücker Straße 12 hat Allego einen sogenannten M-Standort errichtet, der vier Schnellladesäulen und acht Ladepunkte umfasst. Die maximal verfügbare Leistung liegt bei 400 kW, wobei im Deutschlandnetz mindestens 200 kW pro Ladepunkt vorgeschrieben sind. Werden also beide Ladepunkte einer Säule gleichzeitig genutzt, können die Nutzer mit 200 kW rechnen.

„Die Ladesäulen sind überdacht und durch eine angrenzende Tankstelle besteht Zugang zu Sanitäranlagen, einem Shop und einer Waschstraße“, schreibt das Bundesverkehrsministerium in der Mitteilung. Aber: Das mit den „überdachten Ladesäulen“ ist wörtlich gemeint: Jede Ladesäule hat ein kleines Dach, unter dem man sich unterstellen kann – und bei senkrecht fallendem Regen trocken bleibt. Fällt der Regen allerdings schräg, dürfte es auch unter dem Dach nass werden. Zudem ist die Seite der Ladesäule, an denen sich das Display und der Kartenleser befindet, nur minimal überdacht. Sobald man mit dem Ladekabel wieder in Richtung Auto zum Ladeanschluss geht, gibt es allerdings ohnehin keine Überdachung mehr. Mit den hohen Ladeleistungen sei der Standort „sowohl für den lokalen Verkehr als auch für Durchreisende attraktiv“. Tatsächlich ist die Wiedenbrücker Straße eine wichtige Anbindung zwischen der B61 (in Richtung der A2) und der Innenstadt.

„200 eröffnete Deutschlandnetz-Ladeparks bedeuten nicht nur zusätzliche Ladeinfrastruktur, sie sind auch Teil eines neuen Mobilitätsalltags. Unser Ziel ist klar: Jederzeit und überall schnell laden“, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zu dem jetzt erreichten Zwischenstand. „Mit dem Deutschlandnetz schaffen wir eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur in der Stadt, auf dem Land und an der Autobahn. Wir sorgen für Vertrauen in die Elektromobilität bei den Nutzerinnen und Nutzern und treiben mit Nachdruck den Klimaschutz im Verkehr voran.“

Parallel zum Jubiläums-Standort in Gütersloh hat Allego noch einen weiteren Deutschlandnetz-Standort im nordrhein-westfälischen Eschweiler (Indestraße 4) in Betrieb genommen. Dieser Standort der Größe L verfügt über sechs Schnellladesäulen mit zwölf Ladepunkten. Der Ladepark in Eschweiler liegt zentral im Stadtgebiet, in unmittelbarer Nähe zu Restaurants und einem Einkaufszentrum.

Bei Allego gelten im Deutschlandnetz keine abweichenden Preise, sondern die bekannte Tarifstruktur. An „ultraschnellen“ Ladepunkten werden ad hoc 0,73 €/kWh berechnet, nach Ladeende fallen 0,25 €/min Blockiergebühren an.

