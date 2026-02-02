Autonomie-Startup Waabi sammelt 750 Millionen Dollar ein und partnert mit Uber

Waabi wurde erst 2021 gegründet und hat seinen Fokus bislang wie auch die Wettbewerber Aurora, Einride oder PlusAI auf autonom fahrende Lkw gelegt. Doch nun will sich Waabi breiter aufstellen und spricht nun von einer „Physical AI Platform“, bei der „dasselbe KI-System Anwendungen für autonome Lkw und Robotaxis antreibt“.

Diese vielversprechende Vision hat nun zu einer großen Finanzierungsrunde geführt: In einer Serie C hat sich Waabi 750 Millionen US-Dollar gesichert. Die Runde wurde von den Wagniskapitalgebern Khosla Ventures und G2 Venture Partners angeführt, außerdem beteiligten sich verschiedene Finanzinvestoren und Banken sowie strategische Investoren wie Uber – mit Uber Freight bereits lange Partner von Waabi – sowie Nvidia, Volvo Group – zugleich einer der Pilotkunden von Waabi – und die Porsche SE an Waabi.

Wichtig zu beachten: Bei Porsche SE handelt es sich nicht um den Sportwagenhersteller, sondern um die Holding, die die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG und 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG hält. Und seit einiger Zeit auch in Startups mit Mobilitätsbezug investiert. So hat sich die Porsche SE bereits 2024 an dem Startup beteiligt.

Größte Finanzierungsrunde Kanadas

Die Finanzierung – es ist die größte Startup-Finanzierung in der kanadischen Geschichte – soll die Weiterentwicklung der Plattform von Waabi vorantreiben, den kommerziellen Erfolg des Unternehmens im Bereich autonomes Fahren weiter beschleunigen und die Expansion von Waabi in den Robotaxi-Markt unterstützen.

Und in Hinblick auf Robotaxis gibt es auch schon sehr konkrete Pläne: Aufbauend auf den Fortschritten und der Reife des autonomen Lkw-Angebots von Waabi bringt das Unternehmen nun mit einer Robotaxi-Lösung seine zweite Anwendung von physikalischer KI auf den Markt. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der führenden Ridesharing-Plattform, um eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten“, sagt Raquel Urtasun, Gründerin und CEO von Waabi.

25.000 Robotaxis auf Uber-Plattform geplant

Dabei geht Waabi eine exklusive Partnerschaft mit Uber ein, um Robotaxis mit Waabi Driver-Technologie auf der Uber-Plattform einzusetzen. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft investiert Uber zusätzlich meilensteinabhängig in die Weiterentwicklung der Waabi-Robotaxis und den Einsatz von mindestens 25.000 mit der Waabi-Lösung ausgestatteten Robotaxis. Dadurch wird die breite Einführung von Robotaxis deutlich beschleunigt. Insgesamt sind dabei rund 250 Millionen US-Dollar zusätzlich an Finanzierung möglich.

„Waabis erweiterter Fokus auf Robotaxis markiert einen wichtigen Meilenstein für das Team und die gesamte AV-Branche. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Waabi zu vertiefen, während das Unternehmen seine Physical AI Platform deutlich ausbaut und in eine neue Phase seiner bereits bemerkenswerten Entwicklung eintritt“, sagt Uber-CEO Dara Khosrowshahi.

