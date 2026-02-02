Bukarest erhält 22 neue Batterie-Oberleitungsbusse

Der chinesische Hersteller Yutong wurde als Lieferant der neuen Oberleitungsbusse ausgewählt. Die Busse sollen im Frühjahr auf der Linie 86 in Betrieb gehen. Laut Romania Insider plant der öffentliche Verkehrsbetrieb Societatea de Transport București (STB) als Nächstes umfangreiche Tests der Fahrzeuge, bevor die einzelnen Abnahmeverfahren durchgeführt werden.

Die Trolleybusse vom Modell Yutong U12 sind 12 Meter lang und bieten Platz für bis zu 93 Fahrgäste. Sie verfügen über Komfortmerkmale wie Klimaanlage, Fahrgastinformationsmonitore, barrierefreie Rampen und getönte Scheiben, die für eine angenehme Innentemperatur sorgen sollen. Der Gesamtauftrag hat einen Wert von 70,4 Millionen RON (ca. 13,8 Millionen Euro) und wurde vollständig über den Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) aus Mitteln der Europäischen Union finanziert. Zuletzt hatte Bukarest 2022 neue Trolleybusse bestellt, und zwar 100 Einheiten des Trollino 12 von Solaris, die 2024 geliefert wurden.

Bukarest hat außerdem vergangenen Sommer die Anschaffung von weiteren 100 Trolleybussen angekündigt. Laut Romania Insider beläuft sich der Wert dieses Auftrags auf 73,8 Millionen Euro, wovon 52 Millionen Euro aus nicht rückzahlbaren EU-Mitteln stammen.

Die Stadtverwaltung der rumänischen Hauptstadt hatte zuvor auch 100 batterieelektrische Busse des türkischen Herstellers Karsan bestellt. Um die neue Batteriebusflotte mit einer ausreichenden Infrastruktur zu versorgen, sollen bis Ende des Jahres 100 Ladestationen installiert werden.

romania-insider.com, bucharestdaily.com, pmb.ro (auf Rumänisch)