Chery vergrößert Entwicklungszentrum in Raunheim

Der Ausbau der F&E-Flächen in Raunheim im Rhein-Main-Gebiet soll Chery in die Lage versetzen, seine europäische Produkt-Pipeline noch näher an die hiesigen Märkten heranzurücken. Den Standort in Raunheim betreibt der Hersteller bereits seit 2018. Doch es dauerte bis 2024, bis Chery mit seinen Pkw-Marken Jaecoo und Omoda in ersten europäischen Ländern aktiv wurde: Nach dem Auftakt in Spanien im März 2024 folgten kurze Zeit später Großbritannien, Italien und Ungarn. In Deutschland steht der Marktstart von Jaecoo und Omoda kurz bevor. Und: Auch die europäische Organisation der beiden Marken ist seit 2025 im Raum Frankfurt angesiedelt.

Mit der aktuellen Erweiterung wächst die Büro- und Entwicklungsfläche

in Raunheim laut den Verantwortlichen von rund 1.100 auf gut 2.000 Quadratmeter. Der Ausbau soll „die infrastrukturellen

Voraussetzungen für weiteres Wachstum und für eine nachhaltige

Stärkung der lokalen Entwicklungs- und Designkompetenzen“ schaffen, heißt es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung. Wir erinnern uns: Bereits Anfang 2024 hatte Chery angekündigt, die Belegschaft in Raunheim binnen zwölf Monaten von 60 auf rund 120 Mitarbeiter vergrößern zu wollen. Ganz so schnell ging der Personalaufbau jedoch nicht: Zurzeit meldet Chery 90 Raunheimer Mitarbeiter in den Bereichen Engineering und Design.

Vor Ort gehören unter anderem die Design-Entwicklung, Simulation und Testing sowie Hardware- und mechanisches Produktdesign zu den zentralen Aufgabenfeldern. Zudem übernehmen die Experten am Main umfangreiche Aufgaben im Projektmanagement verschiedener Geschäftsbereiche aus dem Chery-Konzern. Laut Jochen Tüting, Geschäftsführer der Chery Europe GmbH, gehört dazu etwa das „Advanced Design Studio“, welches „für nahezu alle weltweiten Konzernmarken kreativen Input beisteuert“ – es werden also auch Arbeiten in Raunheim durchgeführt, die nicht für den europäischen Markt gedacht sind. Gleichwohl liegt der Hauptfokus am Standort Raunheim natürlich darauf, Fahrzeuge an die europäische Anforderungen anzupassen, inklusive Themen wie Fahrwerksabstimmung, Validierung und Homologation.

Zu der räumlichen Erweiterung des Zentrums äußert sich Tüting nun wie folgt:

„Nach dem Aufbau unserer Prototypenwerkstatt in Flörsheim 2024 ist die

Erweiterung des Standorts Raunheim ein wichtiger Bestandteil unserer

europäischen Strategie. Mit der Entscheidung für Raunheim und das Rhein-

Main-Gebiet schaffen wir verlässliche strukturelle Rahmenbedingungen

für unsere langfristigen Aktivitäten in Europa.“ Der Ausbau stärke Cherys

Fähigkeit, die Entwicklung und Lokalisierung seiner europäischen

Produktpipeline […] eng aus Deutschland heraus zu begleiten. Tüting bekräftigt zudem, die Belegschaft in Raunheim bis Ende 2026 auf 120 bis 140 Mitarbeiter ausweiten zu wollen.



„Europa ist einer der anspruchsvollsten Automobilmärkte weltweit“, ergänzt Peter Matkin, Head of Engineering der Chery Europe GmbH. „Gleichzeitig bietet insbesondere das Rhein-Main-Gebiet mit seiner automobilen Geschichte, seiner wirtschaftlichen Stärke und seiner internationalen Ausrichtung sehr gute Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklungsarbeit.“ Mit der Erweiterung der F&E-Flächen in Raunheim investiere man bewusst in diese Region.

Chery gilt als einer von Chinas führenden Fahrzeugexporteuren. Das Auslandsgeschäft des 1997 gegründeten Unternehmens überspannt mehr als 130 Länder und Regionen. Die Belegschaft des in Wuhu ansässigen Konzerns soll sich auf über 100.000 Mitarbeiter belaufen. Europa ist für Chery bisher allerdings eine noch vernachlässigte Region. Nicht nur im Pkw- sondern auch im Nutzfahrzeugbereich soll sich dies nun aber ändern. Chery kündigte dieser Tage auch an, seine Europazentrale für Nutzfahrzeuge in Liverpool zu errichten.

Quelle: Info per E-Mail