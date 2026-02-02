Neue H2-Tankstelle für Lkw in Lübeck eröffnet

Nachdem die Anzahl der Wasserstoff-Tankstellen zuletzt von 80 auf 50 Standorte gesunken war, kommt nun wieder eine neue dazu: In Lübeck ist eine solche Anlage eröffnet worden, und zwar in der Spenglerstraße 57 im Gewerbegebiet Roggenhorst. Wie Wasserstoff-Dispenser liegen dabei auf dem Gelände der Tankpool24-Tankstelle, die ebenfalls von MB Energy betrieben wird.

Die H2-Tankstelle hat laut MB Energy eine Kapazität von bis zu 2.000 Kilogramm Wasserstoff und kann bis zu 50 Lkw pro Tag betanken. Die Abgabe von Wasserstoff erfolgt dabei an zwei Dispensern mit einem Druck von 350 bar, der üblicherweise von Lkw genutzt wird, sowie einem Dispenser mit 700 bar vor allem für Pkw.

Florian Lückmann, Director Commercial Road Transport bei MB Energy sagt: „Mit kurzer Betankungszeit, großer Reichweite und ohne Abstriche bei der Nutzlast bietet Wasserstoff echte Vorteile für die gewerbliche Logistik und den Fernverkehr. Dies ist erst der Anfang – wir arbeiten entschlossen daran, ein zuverlässiges und skalierbares Tankstellennetz für Kohlenstofffreie Energieprodukte für den Lkw-Verkehr aufzubauen.“

Das Projekt in Lübeck wurde von MB Energy in enger Zusammenarbeit mit Hypion, einem Spezialisten für Wasserstoffinfrastruktur und Projektentwicklung, entwickelt, geplant und realisiert. „Mit der Eröffnung des H2-Hubs Lübeck haben wir nach Neumünster das zweite, leistungsfähige Wasserstofftankstellen-Projekt für die Schwerlastmobilität in Schleswig-Holstein umgesetzt“, sagt Hypion-Chef Dr. Stefan Rehm. „Als Projektentwickler und Pionier im nachhaltigen Wasserstoffmarkt gelingt es mit starken und ambitionierten Partnern wie MB Energy, frühzeitig die Weichen zu stellen, dass der emissionsfreie Transportverkehr, in diesem Fall mit Wasserstoff, sich in naher Zukunft etablieren kann. Dazu leisten wir gerne unseren Beitrag.“

Zur Eröffnung der H2-Tankstelle war nicht nur Jan Lindenau, Bürgermeister der Hansestadt Lübeck, vor Ort, sondern auch zwei Fahrzeuge aus dem künftigen Kundenkreis: Der H2-Lkw-Vermieter Hylane kam mit einem Brennstoffzellen-Truck Hyundai Xcient Fuel Cell. Und die Entsorgungsbetriebe Lübeck kamen mit ihrem H2-Müllfahrzeug, für das es in der Vergangenheit keine passende Tankstelle in der Region gegeben hatte.

Die neue Wasserstoff-Tankstelle in Lübeck wurde vom Bundesministerium für Verkehr mit insgesamt 5,1 Millionen Euro im Rahmen der KsNI-Richtlinie gefördert. Der Standort soll eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung der EU-Verordnung AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) spielen, die bis 2030 Wasserstofftankstellen alle 200 km entlang des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) und an städtischen Knotenpunkten vorsieht. Um weitere neue H2-Tankstellen passend zur AFIR-Richtlinie aufzubauen und auch entsprechende H2-Fahrzeuge als Kunden auf die Straßen zu bringen, hat das Bundesverkehrsministerium gerade erst ein neues Wasserstoff-Förderprogramm über 220 Millionen Euro aufgelegt.

mbenergy.com