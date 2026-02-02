TEAG Mobil nutzt Payment-Lösung von Cariqa

Durch die Partnerschaft ist das öffentliche Ladenetz von TEAG Mobil nun auf Cariqa verfügbar, „sodass Autofahrer über eine zentrale Plattform, die auf Einfachheit und Transparenz ausgelegt ist, auf die Ladestationen zugreifen können“, wie das Startup mitteilt. Über Cariqa stünden nun mehr als 1.000 TEAG-Ladepunkte in wichtigen Regionen Deutschlands zur Verfügung, heißt es weiter. Die Ladeinfrastruktur-Tochter der Thüringer Energie AG hat im vergangenen Oktober mit 350 AC- und 650 DC-Ladepunkte die 1.000er Marke erreicht. Diese Ladepunkte befinden sich vorrangig in Thüringen – aber auch in angrenzenden Bundesländern. Bis 2028 sind weitere 1.000 Ladepunkte geplant. Aktuell läuft noch die Aktion „39 für 39“, bei der TEAG Mobil seit dem 21. Januar 39 Tage lang einen Kilowattstundenpreis von 30 Cent anbietet – sowohl AC als auch DC.

So erhalte TEAG Mobil „direkte Echtzeitkontrolle über Preise und Zahlungen und bietet Fahrern gleichzeitig klare, einheitliche Preise über eine einzige, einheitliche Plattform“. Genau das entspricht der Grundidee des Berliner Startups: Cariqa arbeitet wie berichtet an einem neuen Zahlungssystem für Ladesäulen. Anstatt des bisher üblichen Bezahlkonzepts über E-Mobility-Provider verbindet Cariqa als Plattform die Betreiber (CPO) und Kunden direkt miteinander. Die CPO können so direkt die Preise für Kunden festlegen und nicht nur die eigenen Ad-Hoc-Preise, da der EMP als Wiederverkäufer entfällt. Und Kunden sollen von tendenziell niedrigeren Ladepreisen profitieren. Cariqa sieht sich dabei nicht als eigenständiger EMP, sondern als zusätzlicher Vertriebskanal neben dem Ad-Hoc-Laden und dem EMP-Geschäft, das aber „vollständig unter Kontrolle der CPOs ist“.

„Mit TEAG Mobil, das nun auf Cariqa verfügbar ist, sehen Fahrer vom Beginn einer Ladesitzung an klare Preise, die über eine nahtlose Zahlungsabwicklung über Cariqa Drive bereitgestellt werden“, heißt es in der Mitteilung. „Es ist eine kleine Änderung, die einen bedeutenden Unterschied für das tägliche Laden macht.“ Neben der Preishoheit soll sich für TEAG Mobil auch die Effizienz im Betrieb erhöhen, da „die Komplexität von Vorschriften und Zahlungen auf die Plattformebene“ verlagert wird. Sprich: Ändern sich die Anforderungen, wird das gleichzeitig auf alle an die Plattform angebundenen Ladesäulen ausgerollt.

Mit seinem Ansatz, mit der eigenen Plattform die CPO direkt mit den Kunden zu verbinden und die EMP als Wiederverkäufer mit eigenen Preisaufschlägen überflüssig zu machen, hat Cariqa schon Anbieter die die Pfalzwerke, EWE Go, Mer und im Dezember 2025 den österreichischen Schnellladeanbieter da emobil als Partner gewonnen – und im vergangenen Sommer in einer Seed-Finanzierung auch Investoren überzeugt.

„Die Aufnahme von TEAG Mobil in Cariqa stärkt unser wachsendes Netzwerk zukunftsorientierter Betreiber, die sich für Transparenz und Einfachheit beim Laden von Elektrofahrzeugen einsetzen“, sagt Issam Tidjani, CEO und Mitbegründer von Cariqa. „Gemeinsam machen wir das öffentliche Laden für alle verständlicher, zugänglicher und fairer – genau so, wie es sein sollte.“

„Der Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen entwickelt sich schnell, insbesondere in Bezug auf Preistransparenz und Regulierung“, sagt Denis Schuldig, Geschäftsführer der TEAG Mobil GmbH. „Die Zusammenarbeit mit Cariqa hilft uns, uns auf diese Veränderungen vorzubereiten und gleichzeitig den Fahrern ein zuverlässiges, leicht verständliches Ladeerlebnis zu bieten.“

Quelle: Info per E-Mail