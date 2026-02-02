Tesla liefert Supercharger nach Chile

Im Rahmen des Projekts sollen Tesla Supercharger an Copec-Tankstellen im Abstand von jeweils 200 Kilometern installiert werden. Erwähnt wird etwa ein solcher Korridor zwischen den Städten La Serena und Puerto Montt, die etwa 1.500 Kilometer voneinander entfernt liegen. So soll „eine lückenlose Ladeinfrastruktur für Fernreisen“ gewährleistet werden, wie es heißt.

Geplant sind demnach vier Ladepunkte mit bis zu 250 kW Leistung pro Standort, die mit erneuerbarer Energie von Copec Emoac betrieben werden. Auch wenn es nicht genau bestätigt wird, dürfte es sich um Supercharger aus dem im September 2025 angekündigten White-Label-Programm für Drittkunden handeln – die Supercharger-Ladesäulen werden wohl im Copec-Design gehalten sein und nicht im üblichen Tesla-Branding. Denn die Ladesäulen sollen in das digitale Ökosystem von Copec integriert werden, was bei regulären, von Tesla betriebenen Superchargern nicht der Fall ist. Diese sind in das digitale Tesla-Ökosystem eingebunden und müssen etwa bei Elektroautos von anderen Marken über die Tesla-App angesteuert werden. Copec will es aber zum Beispiel ermöglichen, dass auch Treue-Prämien über die eigene App zum Zahlen der Ladevorgänge genutzt werden können. Zudem erklären Copec und Tesla, dass man ein offenes und interoperables Netzwerk schaffen wolle, um die Verbreitung von Elektroautos in Chile zu unterstützen.

Copec-CEO Arturo Natho erklärte, die Partnerschaft unterstreiche das Engagement des Unternehmens für Chiles Übergang zu saubererer Mobilität. Zwar ist das öffentlich zugängliche Ladenetz um 292 Prozent auf 1.600 Ladepunkte gewachsen. Allerdings verfügen noch immer mehr als 60 Prozent der Gemeinden nicht über öffentliche Ladepunkte.

