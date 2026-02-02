Xpeng liefert erst P7+ aus

Wie Xpeng in China über seinen Weibo-Account angekündigt hat, hat das Unternehmen „mit den groß angelegten Überseelieferungen des Xpeng P7+ Modelljahr 2026 begonnen“. Xpeng will das Fahrzeug in 36 Ländern und Regionen anbieten, darunter Europa – dazu gleich mehr.

In China ist der P7+ seit November 2024 verfügbar, damals nur mit Batterie-elektrischem Antrieb. Kurz zur Erklärung: Die Modellbezeichnung P7 ist bei Xpeng schon lange bekannt, dabei handelt es sich um eine Limousine der Fünf-Meter-Klasse – hier unser Fahrbericht. Für die Nachfolge-Generation hat sich Xpeng dazu entschieden, zwei separate Modelle unter dem bekannten Label auf den Markt zu bringen. Den neuen P7 als sportlich-dynamisches Modell und eben den P7+ mit etwas mehr Nutzwert ausgelegt für Familien. Jener P7+ wird auch in Europa angeboten, seine Premiere hatte das Modell Anfang Januar auf der Automesse in Brüssel, seit Mitte des Monats ist die Limousine auch in Deutschland bestellbar.

Die Exemplare für Europa werden – wie auch die beiden SUV-Modelle G6 und G9 – bei Magna in Graz gebaut. Wenige Tage vor der Europa-Permiere des P7+ wurde bekannt, dass in Österreich die Testproduktion angelaufen ist. Den Start der Serienproduktion hat Xpeng noch nicht vermeldet, bis zu den ersten Auslieferungen in Europa wird es also wohl noch etwas dauern.

Bei den ersten Exemplaren, die jetzt ausgeliefert werden sollen, dürfte es sich um P7+ aus chinesischer Produktion für andere Übersee-Märkte handeln. Für die Pressefotos wurden einige Fahrzeuge so im Hafen neben einem Transportschiff geparkt, dass sie den Schriftzug „P7+“ bilden. In welche Märkte die Fahrzeuge gehen, wird in dem Artikel der CN EV Post nicht erwähnt.

Während Xpeng in Europa den P7+ nur in drei Batterie-elektrischen Varianten anbietet – mehr dazu in unserem Artikel zur Europapremiere in Brüssel –, ist mit der neuen Variante in China auch ein Range-Extender-Antrieb verfügbar. Der P7+ ist allerdings auch in der Batterie-elektrischen Version (auf dem Papier) ein sehr passables Reiseauto: Wie beim G6 und G9 kommt eine LFP-Batterie mit 5C-Laden zum Einsatz, was unabhängig von der Akku-Größe Ladezeiten von zwölf Minuten auf 80 Prozent ermöglicht. Und statt auf große und schwere Batterien setzt Xpeng beim P7+ auf eine hohe Effizienz und einen niedrigen Verbrauch, um selbst mit einer maximal 74,9 kWh großen Batterie auf eine Norm-Reichweite von bis zu 530 Kilometern zu kommen.

cnevpost.com