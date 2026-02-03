Alle Kategorien Alle Kategorien
Hoher Kapitalbedarf: Fastned gibt neue Anleihen aus

Fastned gibt bekannt, mit der Zeichnung einer neuen Anleiheemission zu beginnen. Dadurch will der niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialist neue Mittel anziehen, die den Kapital-intensiven Ausbau von Fastneds Schnellladenetz mitfinanzieren sollen.

Fastned ladestation charging station dueren deutschlandnetz min
Bild: Fastned
Von Cora Werwitzke
03.02.2026 - 16:00 Uhr

Fastned gibt die neue Anleihepapiere konkret in den Niederlanden und Belgien aus. Der Schritt folgt auf bereits je drei Anleihe-Runden in den Jahren 2025 und 2024. Darüber kamen laut dem Unternehmen insgesamt 192 Millionen Euro rein. Andersherum hat Fastned Stand heute Anleihen im Wert von 45 Millionen Euro zurückgezahlt bzw. wurden Anleihen im Wert von 77 Millionen Euro von Investoren vor Fälligkeit verlängert.

Das 2012 gegründete Unternehmen hat derzeit über 400 Lade-Standorte in neun europäischen Ländern in Betrieb, 2025 kamen 60 neue Standorte hinzu. In einem kleinen Update zum vierten Quartal hat das Unternehmen bereits angegeben, dass man den Umsatz pro Standort auf durchschnittlich 335.000 Euro gesteigert habe – ein Plus von 25 Prozent. Die vollständigen Zahlen für 2025 werden im Geschäftsbericht von Fastned am 19. März 2026 veröffentlicht.

Klar ist: Bis 2030 will Fastned 1.000 Stationen erreichen. Dafür hatte sich der niederländische Schnellladeanbieter bereits im Januar von Banken bis zu 200 Millionen Euro an frischem Kapital gesichert. Der neue Finanzierungsrahmen umfasst in den kommenden drei Jahren zunächst 100 Millionen Euro an zugesagtem Kapital zur Finanzierung des Stationsausbaus in Belgien und der Schweiz. Zudem besteht eine Option über weitere 100 Millionen Euro für die Expansion in andere Länder. Das Geld stammt von einem europäischen Bankenkonsortium, bestehend aus ABN AMRO, Crédit Agricole, ING, Invest-NL und Rabobank.

„Mit dem neuen Finanzierungsrahmen sollen neue Fastned-Stationen, der Ausbau und die Kapazitätserweiterung bestehender Standorte (inklusive des weiteren Ausbaus des Retail-Angebots) sowie die Akquisition neuer Standorte zur Projektentwicklung finanziert werden“, wie das Unternehmen im Januar mitteilte. Die Kredit-Finanzierung über die Banken sei die dritte Finanzierungssäule neben dem eigenen Retail-Anleiheprogramm und der Börsennotierung an der Euronext Amsterdam. Über diese Aufteilung will Fastned die „Flexibilität und Finanzierungssicherheit“ erhöhen.

fastnedcharging.com

