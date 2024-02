BYD soll mit Werksbau in Mexiko liebäugeln

Das berichtet die Zeitung „Nikkei Asia“ unter Berufung auf Aussagen von Zhou Zou, BYDs Country Manager für Mexiko. Zurzeit werde eine Machbarkeitsstudie für ein mexikanisches Werk angestoßen und die Pläne mit den Behörden vor Ort besprochen, heißt es. Sollte sich das Vorhaben konkretisieren, käme BYD dem US-Markt sehr nahe. Mexiko ist mit Blick auf die Vereinigten Staaten bekanntlich eines der großen Produktionsländer der Autoindustrie. Auch Tesla plant bekanntlich ein Werk im mexikanischen Nuevo Leon. Die US-Amerikaner wurden im vierten Quartal 2023 erstmals von BYD bei den Auslieferungen von Elektroautos überboten.

BYD konzentriert die Produktion aktuell noch stark auf seinen Heimatmarkt. Erste Fertigungsstätten außerhalb China sind aber zunehmend in Planung oder im Bau. Auf dem amerikanischen Kontinent errichtet BYD beispielsweise ein Werk für Elektro- und Hybridautos in Brasilien. Es entsteht auf einem ehemaligen Ford-Industriegelände im brasilianischen Bundesstaat Bahia.

In Europa hatte BYD erst kürzlich den Bau eines Werks in Ungarn bestätigt. Die Fabrik im ungarischen Szeged soll binnen drei Jahren fertiggestellt werden.

BYDs Standortsuche in Europa dauerte im Vorfeld eine ganze Weile, gehandelt wurden unter anderem auch Standorte in Frankreich, Spanien und Deutschland. BYD-Managerin Stella Li hatte bereits im Dezember 2022 angekündigt, dass der chinesische Hersteller mindestens ein Pkw-Werk auf dem europäischen Kontinent plant, vielleicht auch zwei.



