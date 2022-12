Jahresrückblick: Die beliebtesten Videos aus 2022

Von der Vorab-Genehmigung für die Tesla Gigafactory in Grünheide über einen elektrischen Müllwagen von Mercedes bis zu einem neuen VW ID.3 – im Jahr 2022 haben wir dank unseres “eMobility updates” fast täglich Videos zur Elektromobilität produziert. Für jeden Monat haben wir Ihnen das beliebteste herausgesucht – hier ist der Video-Jahresrückblick.

Schon seit der Gründung im Jahr 2011 setzt der Branchendienst electrive.net auf bewegte Bilder. 2022 haben wir im Vergleich zu den Vorjahren nochmal eine Schippe draufgelegt und mit unserem News-Format “eMobility update” quasi die Tagesschau der Elektromobilität abgeliefert. Auch unsere bewährten Video-Interviews haben großen Anklang gefunden. Zum Ende des Jahres haben wir mal in die Statistiken geschaut und zeigen Ihnen hier jene zwölf Clips, die am häufigsten in dem jeweiligen Monat angeschaut wurden. Viel Spaß mit unserem filmischen Jahresrückblick!

Januar – Tesla erhält Vorab-Genehmigung, Mercedes baut E-Antrieb selbst: Tesla erhielt vom brandenburgischen Landesamt für Umwelt eine weitere Vorab-Genehmigung für die Test-Produktion in Grünheide. Bei dem beliebtesten eMobility update im Januar ging es auch um den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz, der seine Wertschöpfungstiefe bei den Elektroautos der nächsten Generation deutlich erhöhen will.

Februar – VW kontingentiert E-Autos, Preis des ID. Buzz, E-Truck-Depot: Im Februar war vor allem die Nachricht die Runde, dass VW angesichts der hohen Nachfrage nach Elektroautos die Bestellmöglichkeiten seiner Händler kontingentiert haben soll. Doch auch das E-Lkw-Depot von Scania in Malmö oder die Steigerung der Produktionskapazität der Tesla-Fabrik in Shanghai waren besonders beliebt.

März – BMW iX1, VW Software 3.0, Polizei mit Tesla Y BMW veröffentlichte im März dieses Jahres erste Daten des iX1, der erst drei Monate seine offizielle Premiere feiern sollte. Zudem nannte Volkswagen weitere Features der Software-Generation 3.0 für die MEB-Modelle. In der Schweiz schaffte die Kantonspolizei St. Gallen vier Tesla Model Y an.

April – Volkswagen will MEB verbessern, Plug-ins ohne Umweltbonus, Mégane-Produktionsstopp: Im April startete Volkswagen in Deutschland ein spezielles Online-Leasing für Elektroautos gestartet. Besondere Aufmerksamkeit bekamen aber auch die News, dass Plug-in-Hybride bald keinen Umweltbonus erhalten würden und Renault die Produktion des rein elektrischen Mégane E-Tech Electric in Frankreich zwischenzeitlich stoppte.

Mai – VW E-Autos bis 2023 ausverkauft, Ladeinfrastruktur bei Lidl und Kaufland: Erneut schaffte es Volkswagen in ein besonders beliebtes eMobility update im Mai. Allerdings mit einer schlechten Nachricht: Denn für dieses Jahr seien die E-Autos von VW in Europa und den USA ausverkauft. Eine positive Meldung kam hingegen von der Schwarz Gruppe, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 europaweit rund 6.200 neue Ladepunkte für Elektroautos errichten wollte. Den aktuellen Stand kennen wir leider noch nicht.

Juni – Polestar 3 unverhüllt, Fiat zeigt E-Doblo, Hyundai Ioniq läuft aus: Der Elektroauto-Hersteller Polestar hatte erstmals ein unverhülltes Bild seines ersten SUV-Modells Polestar 3 gezeigt. Fiat präsentierte hingegen die neue Generation des Doblo und des elektrischen E-Doblo. Beim Antrieb des elektrischen Doblo setzt Fiat auf die aus zahlreichen anderen Modellen des Stellantis-Konzerns. Hyundai kündigte das Ende des Ioniq an, dessen Produktion im Juli dann endete.

Juli – Sono Motors zeigt Serienmodell des Sion, elektrischer Müllsammler, Laden bei Netto: Der Münchner Solarauto-Entwickler Sono Motors zeigte im Juli das Serien-Design seines Solar-Elektroautos Sion. Dabei ging es allein um die Gestaltung der Karosserie und des Innenraums. In Wörth startete Daimler Truck die Serienproduktion des Mercedes-Benz eEconic. Vattenfall und der Lebensmittel-Discounter Netto gaben zudem bekannt, künftig beim Aufbau von Schnellladestationen in Deutschland zusammenzuarbeiten.

August – Nico Münch von Webasto über die Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs: Alles muss sauber werden – vom Transporter bis zum Stadtbus. Deshalb widmete sich die 20. Ausgabe von “electrive.net LIVE” der „E-Mobilität für schwere Nutzfahrzeuge“. Nico Münch, Business Line Manager Battery Systems bei der Webasto Group, sprach über die Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs.

September – E-Kombi Peugeot 308 SW, VW ID.4 als Offroader, Preise für BYD und Nio: Die oft gewünschten E-Kombis scheinen nun nach und nach auf den Markt zu kommen. Zumindest kündigte Peugeot mit dem elektrischen 308 einen solchen an. Ein Einzelstück wird dagegen der VW ID.4 als Offroader bleiben. Die BAFA-Liste verriet im September zudem die Einstiegspreise von BYD und Nio.

Oktober – Renault Twizy-Nachfolger Duo und Bento, Audi-Werk in den USA, HPC-Lader bei KFC: In dieser Folge von unserem eMobility update drehten sich die Themen vor allem um den Twizy-Nachfolger Duo der Renault-Marke Mobilize, einem möglichen Elektroauto-Werk von Audi in den USA und Shell-Schnelllader an KFC-Filialen.

November – Bilder zum Smart #3, Izera nutzt Geely-Plattform, VW erzielt Produktionsrekord: Im November tauchten erste Bilder vom Smart #3 auf. Neben einer geänderten Karosserie soll das Modell offenbar auch einen Allradantrieb erhalten. Geely traf im vorletzten Monat dieses Jahres eine Vereinbarung zur Lizenzierung seiner rein elektrischen Sustainable Experience Architecture (SEA). Das Elektroauto-Werk von VW in Zwickau erzielte in der Woche vom 7. bis 11. November einen Produktionsrekord.

Dezember – Neuer ID.3 kommt aus Wolfsburg, Tesla Semi Auslieferung, Jeep “1st Edition”: Einen Tag, nachdem VW im Online-Konfigurator das Angebot des ID.3 ausgedünnt hatte, bestätigten die Wolfsburger die Premiere eines „neuen ID.3“ für das Frühjahr 2023. Im Rahmen eines offiziellen Tesla-Events starteten die Auslieferungen des E-Lkw Semi. Jeep öffnete hingegen in vielen europäischen Ländern die Bestellungen für sein erstes BEV-Modell Avenger in der voll ausgestatteten „1st Edition“.

Das war der filmische Jahresrückblick 2022 von electrive.net mit den zwölf beliebtesten Videos. Die nachrichtliche Version mit den zwölf meistgelesenen Beiträgen aus jedem einzelnen Monat des Jahres 2022 finden Sie hier.