Jahresrückblick: Die meistgelesenen Beiträge aus 2022

Was hat die Macherinnen und Macher der Elektromobilität 2022 am meisten bewegt? Das Jahr war geprägt von neuen E-Modellen, steigenden Preisen und dem Hochlauf der Ladeinfrastruktur. Und auch die Nutzfahrzeug-Branche startet die Elektrifizierung! Wir haben für jeden Monat des Jahres die meistgelesenen Beiträge auf unserem Portal herausgesucht und für Sie zusammengestellt – vom Blick voraus im Januar über die im Juni aufkommende Änderung bei der PHEV-Förderung bis zum neuen ID.3-Angebot im Dezember. Viel Spaß damit!

– Januar –

Unser Blick voraus – Diese Elektroautos kommen 2022: Wegen der wachsenden Auswahl und der fortgesetzten Subventionen steht uns das krasseste Boomjahr der Elektromobilität überhaupt bevor. Wir haben den Überblick – welche Modelle neu auf den Markt kommen und welche Elektroautos vorgestellt werden sollen. Nur eines fehlt – neue Kleinst- oder Kleinwagen mit E-Antrieb.

– Februar –

Fraunhofer-Studie – Wasserstoff wird im Straßenverkehr keine große Rolle spielen: Die Traton Gruppe sieht sich durch eine Analyse des Fraunhofer Instituts in seiner Strategie mit dem Fokus auf Batterie-elektrische Antriebe bestätigt. Laut der Studie werden sich E-Antriebe auch im Schwerlastbereich durchsetzen und die Brennstoffzelle eine Nischenanwendung bleiben. Daimler Truck setzt dagegen weiter konsequent auf beide Technologien.

– März –

MEB-Produktion in Zwickau läuft erst im April wieder an: Das Elektroauto-Werk von Volkswagen in Zwickau wird erst Anfang April die Produktion wieder aufnehmen. Hintergrund sind fehlende Kabelbäume aus der Ukraine, die wegen des Angriffskriegs Russlands auf das Nachbarland nicht geliefert werden konnten.

– April –

VW plant technische Nachbesserungen am MEB: VW plant technische Verbesserungen für seine Elektroauto-Plattform MEB. Wie aus einer in dieser Woche veröffentlichten Präsentation von Silke Bagschik, Vertriebs- und Marketingleiterin für die ID-Reihe, beim UBS Paris Electric Car Day hervorgeht, strebt VW für den MEB künftig Ladeleistungen von über 200 kW und Reichweiten von bis zu 700 Kilometern an.

– Mai –

Hyundai bestellt E-Antriebe bei Vitesco: Vitesco Technologies hat einen Großauftrag im Wert von zwei Milliarden Euro von der Hyundai Motor Group erhalten. Die Koreaner werden ab 2024 die EMR4 von Vitesco weltweit in E-Autos des B- und C-Segments einsetzen.

– Juni –

Umweltbonus – Wissing und Habeck wohl einig bei PHEV-Förderung: Im politischen Streit um die künftige Förderung von Plug-in-Hybriden ab 2023 haben sich laut einem Medienbericht Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geeinigt. Der Haken: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat wohl andere Pläne als seine beiden Minister.

– Juli –

MG ZS EV – Preiskracher mit ordentlicher Reichweite: 440 Kilometer WLTP-Reichweite für weniger als 30.000 Euro nach Förderung. Das gibt es nicht bei VW oder anderen europäischen Herstellern, sondern bei MG. Doch hält der ZS EV mit Long-Range-Batterie im Test, was das Datenblatt verspricht?

hier weiterlesen >>

– August –

BMW plant wohl Brennstoffzellen-Großserie ab 2025: BMW will laut einem Medienbericht ab 2025 Brennstoffzellen-SUV in Großserie produzieren. BMW hatte bisher nur bestätigt, den iX5 Hydrogen noch in diesem Jahr in Kleinserie anbieten zu wollen.

– September –

BAFA-Liste verrät Einstiegspreise von BYD und Nio: Dank einer Aktualisierung der BAFA-Liste förderfähiger Fahrzeuge sind nun die Preise einer Reihe aus China stammender Elektromodelle für den deutschen Markt bekannt. Dabei wurden die Preise für den MG4 Electric bestätigt, aber auch zu dem BEV-Trio von BYD und dem Nio ET7 gibt es nun konkrete Zahlen.

– Oktober –

Volvo EX90 unterstützt bidirektionales Laden: Volvo setzt künftig im großen Stil auf das bidirektionale Laden. Das erste Modell der Schweden mit dieser Technologie wird der kommende EX90 – auch weitere Modelle auf der neuen E-Plattform werden das bidirektionale Laden unterstützen. Dabei weist das System eine technische Besonderheit auf, welche die Möglichkeiten deutlich erweitert.

– November –

Rheinmetall präsentiert „Ladebordsteine“: Der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall hat auf der Fachkonferenz VDE E-Mobility Conference ein neuartiges Ladelösungskonzept für Elektrofahrzeuge in Innenstädten und Ballungsräumen vorgestellt, das auf die Integration von Ladeelektronik in Bordsteine setzt.

– Dezember –

VW stellt ID.3-Angebot um – Preise steigen deutlich: Volkswagen hat den Konfigurator des ID.3 aktualisiert – und dabei das Angebot deutlich ausgedünnt und die Preise angehoben. Zudem kündigen die Wolfsburger eine „weiterentwickelte Version“ für das kommende Jahr an – jedoch nur mit kleinen Änderungen.

Das war der nachrichtliche Jahresrückblick von electrive.net mit den zwölf meistgelesenen Beiträgen aus dem Jahr 2022. Wir wünschen Ihnen nach einem hoffentlich schönen Weihnachtsfest nun einen guten und gesunden Rutsch ins Jahr 2023!