BAFA-Liste verrät Einstiegspreise von BYD und Nio

Dank einer Aktualisierung der BAFA-Liste förderfähiger Fahrzeuge sind nun die Preise einer Reihe aus China stammender Elektromodelle für den deutschen Markt bekannt. Dabei wurden die Preise für den MG4 Electric bestätigt, aber auch zu dem BEV-Trio von BYD und dem Nio ET7 gibt es nun konkrete Zahlen.

Zunächst zu BYD: Der Start in Deutschland erfolgt wie berichtet mit dem rein elektrischen SUV Tang, der E-Limousine Han sowie dem elektrischen Kompakt-SUV Atto 3. Letzterer wird mit 60,5-kWh-Akku in drei Ausstattungsvarianten auf den Markt kommen, die zu Brutto-Listenpreisen von 42.245 Euro (Ausstattung Active), 44.625 Euro (Comfort) bzw. 47.005 Euro (Design) angeboten werden. Der BYD Tang kommt mit einer 86,4-kWh-Batterie und steht ab 71.400 in der Liste. Der BYD Han mit 85,4-kWh-Akku ist mit mindestens 70.805 Euro gelistet.

Die BYD-Modelle sind in der BAFA-Liste in den Zeilen 40 bis 44 geführt. Dort werden alle Fahrzeuge als Modelljahr 2022 bezeichnet, was für den Marktstart so spät im Jahr eher ungewöhnlich ist.

Bekannt ist dank der neuen BAFA-Liste auch der Preis für den Nio ET7: Die E-Limousine wird ab einem Brutto-Listenpreis von 69.900 Euro angeboten. Der ET7 ist in der Liste in der Zeile 633 zu finden, dort wird der Netto-Listenpreis von 58.739,50 Euro genannt – oder eben mit 19 Prozent Mehrwertsteuer jene 69.900 Euro.

Damit bewegen sich der BYD Han EV und der Nio ET7 in einem sehr ähnlichen Preisrahmen – was etwas überrascht. Bei dem 5,10 Meter langen ET7 war eine solche Summe erwartet worden. In Berichten aus dem Jahr 2020, als BYD erstmals über einen möglichen Europa-Verkauf des Han EV sprach, war noch von einem Basis-Verkaufspreis zwischen 45.000 bis 55.000 Euro die Rede. Das war aber zum einen noch vor bzw. ganz am Anfang der aktuellen Lieferketten-Probleme. Zum anderen geht aus der BAFA-Liste nur die Modellbezeichnung und der Netto-Listenpreis hervor – aber nicht die genauen Ausstattungsumfänge. Da es sich offiziell um den „Han AWD Executive 85.4 kWh (MY22)“ handelt, ist bei der Executive-Linie eine deutlich höherwertige Ausstattung möglich – später könnte dann eine günstigere Ausstattung mir nur einem Motor folgen.

Auch die deutschen Preise für MG4 Electric sind wie berichtet jetzt bekannt: Der Stromer wird in der Basis mit 51 kWh bei 31.990 Euro starten und mit 64-kWh-Akku bei 35.990 Euro (Ausstattung Comfort) bzw. 37.990 Euro (Ausstattung Luxury). Zu finden sind die MG4-Varianten unter dem Hersteller SAIC in den Zeilen 1128 bis 1130.

