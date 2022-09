MG4 Electric von MG Motor erreicht Europa

Die erste Charge des MG4 Electric wurde aus China nach Europa verschifft und traf am vergangenen Freitag im Hafen von Zeebrugge (Belgien) ein. Über 1.000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells sollen am 13. September in knapp 20 europäischen Ländern und in China auf den Markt gebracht werden.

Zudem gab die SAIC-Marke bekannt, den MG4 Electric in weiteren Ländern und Regionen wie Australien, Neuseeland, dem Nahen Osten und Südamerika im nächsten Jahr einzuführen. MG Motor wäre somit in mehr als 80 Ländern der Welt aktiv.

Seit gut vier Wochen nimmt MG Motor europaweit Reservierungen für den Kompakt-Stromer an. Die ersten 1.000 Reservierungen des MG4 Electric, die zu verbindlichen Käufen führen, sollen laut Hersteller garantiert noch im Jahr 2022 ausgeliefert werden.

Ende Juni hatte MG Motor nähere Details zum Kompakt-Stromer für europäische Märkte genannt und vor einem Monat auch die ersten Preise für Großbritannien. Dort startet der MG4 bereits ab 25.995 Pfund, was umgerechnet derzeit rund 30.800 Euro entspricht. Die Variante mit der 64-kWh-Batterie kostet mindestens 28.495 Pfund (33.860 Euro). Die deutschen Preise sind jedoch noch immer nicht bekannt.

