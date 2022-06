MG4 kommt Ende 2022 nach Europa

Die SAIC-Marke MG Motor hat nähere Details zu ihrem Kompakt-Stromer MG4 Electric für europäische Märkte genannt. Neben der Markteinführung im vierten Quartal 2022 hat MG erstmals gesicherte technische Daten zu dem MG4 und der Elektro-Plattform MSP veröffentlicht.

Der MG4 – und die kürzlich für China vorgestellte fast baugleiche Version MG Mulan – ist das erste MG-Modell auf Basis der neuen Plattform MSP (Modular Scalable Platform) des Mutterkonzerns SAIC Motor. Die besonders flache Batterie ist zunächst mit 51 kWh oder 64 kWh Kapazität erhältlich und soll eine Reichweite von bis zu 450 Kilometer nach WLTP ermöglichen. Weitere Varianten des MG4 Electric sind in Planung, ebenso wie ein Allradantrieb.

In Verbindung mit der größeren Batterie überträgt der Elektromotor eine maximale Leistung von 150 kW auf die Hinterachse, bei der Batterieversion mit 51 kWh sind es 125 kW. Angaben zur Ladeleistung macht das Unternehmen derzeit nicht. Auch welche Zellen in der „One Pack“ genannten Batterie verbaut sind, bestätigt MG nicht – in anderen Modellen werden sowohl LFP- als auch NCM-Zellen angeboten.

Dafür nennt MG einige Details zu dem neuen Batteriepack an sich. Da die Zellen liegend angeordnet sind, ist die gesamte Batterie nur elf Zentimeter hoch. Dank eines hohen Integrationsgrads und einem neuen Kühlsystem soll nicht nur die Lebensdauer besonders hoch sein, sondern auch der Schutz vor thermischem Durchgehen.









Die Plattform selbst kann Radstände zwischen 2,65 und 3,10 Metern mit unterschiedlichen Karosseriestilen abbilden – von Schräg- und Stufenhecklimousinen bis hin zu SUV und Vans. „Aus diesem Grund spielt die Modular Scalable Platform (MSP) eine entscheidende Rolle in der Wachstumsstrategie von MG Motor für Europa“, so der Hersteller. Den Radstand des MG4 nennt MG zwar nicht, dafür aber die anderen Maße: Das Kompaktmodell ist 4,29 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,50 Meter hoch.

Und: Künftig sollen größere Batterien in bestehenden Fahrzeugen nachgerüstet werden können. „Mit diesem Konzept lassen sich theoretisch problemlos Batterien mit einer Kapazität von 40 kWh bis 150 kWh realisieren“, sagt Zhu Jun, Deputy Chief Engineer von SAIC Motor. „Es kann den Energiebedarf von Modellen der Klassen A0 bis D decken und bietet den Nutzern eine flexible und vielfältige Auswahl. Die Kundinnen und Kunden können zunächst eine kleine Batterie erwerben und diese dann austauschen oder aufrüsten, wenn eine größere Reichweite erforderlich ist.“

Perspektivisch ist auch eine 800-Volt-Variante möglich. Auch die Antriebseinheit mit Hairpin-Wicklungen und Ölkühlung kann auf die höhere Spannungslage aufgerüstet werden.

