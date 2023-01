Tesla eröffnet Service Center in Heilbronn

Tesla hat seinen ersten Standort in Heilbronn eröffnet. Die Tesla-Niederlassung im Heilbronner Stadtteil Sontheim für Vertrieb und Fahrzeugwartung verstärkt gezielt Teslas Präsenz in Baden-Württemberg.

Der Standort soll es Kunden und Interessenten aus dem Großraum Heilbronn ermöglichen, lokalen Zugang zu Werkstatt, Beratung und Testfahrten zu erhalten, wie Tesla in der Mitteilung schreibt. Mit der Niederlassung in Heilbronn will das Unternehmen auch die Service Center und Auslieferungszentren in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe entlasten, die bislang die Abdeckung für Heilbronn gewährleistet hatten.

Auf insgesamt über 1.500 Quadratmetern haben Kunden und Interessenten an der Stuttgarter Straße 97 fortan montags bis samstags von 9:00-18:00 Uhr unter anderem Zugang zu Testfahrten, Ausstellungsfahrzeugen und persönlicher Beratung, so Telsa. Die Werkstatt ist montags bis freitags jeweils zwischen 08:00 – und 17:00 Uhr geöffnet.

Der Standort Heilbronn Sontheim soll sowohl aus der Stand als auch dem Umland gut erreichbar sein. Durch die Nähe zu den Schnellstraßen B27 und B293 biete er zudem „gute Bedingungen für Testfahrten“.

Allerdings hat Tesla zur Eröffnung in Heilbronn offenbar noch nicht die gewünschte Personalstärke erreicht: In der Mitteilung verweist das Unternehmen auf seine Karriereseite, da noch mehrere Vollzeitstellen in Heilbronn zu besetzen seien.

Quelle: Info per E-Mail