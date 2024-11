Knapp 200 Verwarnungen an Ladesäulen in Düsseldorf

Das Ordnungsamt von Düsseldorf hat vorletzte Woche Schwerpunkt-Kontrollen an Ladesäulen im öffentlichen Bereich durchgeführt. Wie die Stadt nun mitgeteilt hat, wurden dabei genau 194 Verwarnungen ausgesprochen. Klar, die üblichen Verbrenner blockieren die Ladesäulen, könnte man jetzt vermuten. In 50 Fällen war das auch so. Aber drei Viertel der Verstöße an den Ladesäulen wurden durch Halter von Elektroautos verursacht! Sind die E-Auto-Fahrer etwa die schlimmeren Ladesäulen-Blockierer? Der Reihe nach: Bei den Autos mit Verbrennungsmotor ist klar, warum deren Halter verwarnt wurden: Solche Fahrzeuge haben nichts auf Parkplätzen vor Ladesäulen zu suchen und blockieren diese sinnlos. Die Beschilderung ist eindeutig und jeder Verbrenner-Fahrer sollte im Jahr 2024 eigentlich wissen, dass er auf solchen Parkplätzen nichts verloren hat. Überraschend ist aber, dass der Löwenanteil der Verstöße in Düsseldorf auf Halter von E-Autos entfällt: Drei von vier an den Ladesäulen falsch geparkte Fahrzeuge waren E-Autos. Dabei klingt der häufigste Verstoß unter den E-Auto-Fahrern wie ein eher banales Delikt: Sie hatten die notwendige Parkscheibe nicht ausgelegt! Der geringere Anteil erhielt dagegen eine Verwarnung wegen fehlender Ladetätigkeit. Sprich: Diese E-Auto-Fahrer hatten ihre Fahrzeuge offenbar gar nicht zum Laden an die Ladesäule angeschlossen, sondern hielten den Parkplatz an der Ladesäule quasi für einen VIP-Parkplatz. Abgesehen von den Verwarnungen wurden sogar 14 Fahrzeuge abgeschleppt, da sie die Ladesäulen einfach blockierten.