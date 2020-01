Wenn das Elektroauto (nicht) brennt

Bei einem Brand im Parkhaus des Flughafens im norwegischen Stavanger sind hunderte Autos zerstört worden. Erste Gerüchte, wonach ein Elektroauto die Ursache gewesen sein könnte, bestätigten sich nicht: Laut Polizei ging der Brand von einem Diesel aus.

Dennoch war der Brand verheerend, offenbar sind einige Teile des Gebäudes eingestürzt. Auch ein Hotel in der Nähe musste geräumt werden. Berichte über Verletzte durch den Brand gab es bislang nicht.

Parking garage fire at Norway’s Stavanger Airport shuts down operations until tomorrow. https://t.co/AWGvbWAya9 pic.twitter.com/dEPn7iGlzf

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 7, 2020