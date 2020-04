Neue Prüftechnik für schnelle Pedelecs und E-Bikes

Die Rollenprüfstände von EMEC-Prototyping unterstützen nun beide Tests. „Basierend auf einem hochdynamischen Servosystem ist es möglich, den spezifizierten WMTC-Test für alle Fahrzeugklassen nach der L-Norm bis 45 km/h und darüber hinaus auf einem solchen Rollenprüfstand zu testen. Zudem können natürlich auch alle Tests nach EN15194, also auch der R200-Test durchgeführt werden“, bekräftigt die Firma, zu deren Kunden nach eigenen Angaben unter anderem Antriebshersteller und Prüfinstitute zählen. Neben dem Verkauf ihrer Produkte bieten die Dresdner auch Testdienstleistungen bis hin zur Absolvierung von Feldtests an. Außerdem wollen sie auch bei Zweirad-Zukunftsthemen aus den Bereichen Vernetzung und Cargo am Ball bleiben.

emec-prototyping.com