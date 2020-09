Obwohl quasi fertig entwickelt, wird der Aston Martin Rapide E nicht auf den Markt kommen. Jetzt haben die Briten dennoch ein E-Fahrzeug gezeigt: Aston Martin hat zusammen mit The Little Car Company einen elektrisch angetriebenen DB5 in zwei Drittel der Originalgröße für Junioren entwickelt. Der Preis: Mindestens 35.000 Pfund (39.000 Euro) – netto.

