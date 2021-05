Österreich: Förderaufruf für innovative eMobility-Projekte

Ergänzend zum genannten Paket werden mit dem 8-Millionen-Euro-Budget des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK) noch zwei spezielle Studien unterstützt – und zwar zu den Themen Umrüstung von Nutzfahrzeugen auf Zero-Emission-Antriebe sowie zum Aufbau von Zero-Emission-Infrastruktur.

In den Projekten sollen nach Willen des Klima- und Energiefonds innovative Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) eingebunden werden. Außerdem sei in den eingereichten kooperativen F&E-Projekten in bestimmten Forschungskategorien auch ein mindestens sechsmonatiger Demonstrationsteil verpflichtend.

Ziel sei es, einen Beitrag zu den im Regierungsprogramm 2020-2024 formulierten Zielen zur avisierten Klimaneutralität bis 2040 und zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrs zu leisten, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Die Einreichung von Projektanträgen ist bis am 22. Oktober 2021 ausschließlich via eCall möglich. Für sogenannte Leitprojekte ist ein Vorgespräch bis spätestens 24. September 2021 verpflichtend, für kooperative F&E-Projekte sind dieses freiwillig möglich.