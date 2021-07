Herbert Kohler wird Beirat von Elaphe

Herbert Kohler wird Mitglied des Advisory Boards bei dem Radnabenmotoren-Spezialisten Elaphe. Der Ex-Tesla-Aufseher und frühere Daimler-Manager soll das Unternehmen bei seiner Geschäftsentwicklung und Marktpositionierung unterstützen.

In seiner Daimler-Zeit war Kohler unter anderem als Vice President Leiter der Abteilung Karosserie- und Antriebsforschung und später Leiter der Daimler Group Research & Advanced Engineering – Vehicle and Powertrain. 2009 wurde er in seiner Funktion als Leiter der Konzernforschung Mitglied im Board (vergleichbar dem deutschen Aufsichtsrat) von Tesla, als sich der deutsche Autobauer an den Kaliforniern beteiligte. 2015 schied er aus dem Daimler-Konzern aus.

Das slowenische Unternehmen Elaphe hat sich auf Radnabenmotoren spezialisiert – oder „In-Wheel-Antriebslösungen“, wie es das Unternehmen bezeichnet. Elaphe soll die Motoren für den E-Pickup Lordstown Endurance liefern und auch für das dreirädrige Solar-Elektroauto von Aptera.

„Elaphe fühlt sich geehrt, jemanden, der einen so revolutionären Beitrag zur globalen E-Mobilitätsbewegung geleistet hat, in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt Elaphe-CEO Gorazd Lampic über Kohler.

