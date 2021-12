LG Energy Solution plant Börsengang im Januar

LG Energy Solution will seinen geplanten Börsengang in Südkorea im Januar 2022 vollziehen. Der Batteriehersteller erwartet, 42,5 Millionen Aktien zum Preis zwischen 257.000 bis 300.000 Won je Stück anzubieten, hieß es in einem behördlichen Antrag.

LGES war vor rund einem Jahr von LG Chem abgespalten worden, über die Börsenpläne des Batterie-Herstellers wurde im Juni konkreter berichtet. Mit dem behördlichen Antrag zeichnet sich nun auch der geplante Umfang ab: Eine Aktie wird umgerechnet zwischen 193 und 225 Euro kosten, womit sich mit der angepeilten Höchstspanne ein Volumen von 9,56 Milliarden Euro ergeben würde.

Selbst am unteren Ende der Spanne würde LGES laut Reuters den größten Börsengang Südkoreas hinlegen und somit Samsung Life Insurances überbieten. Die Samsung-Sparte hatte bei ihrem Börsengang 2010 4,3 Milliarden Euro eingenommen. Bei LGES würde das untere Ende der Spanne einem Volumen von 8,2 Milliarden Euro entsprechen.

Von den 42,5 Millionen Anteilsscheinen werden 34 Millionen neu an der Börse platziert. Zudem kündigte die Muttergesellschaft LG Chem an, 8,5 Millionen ihrer LGES-Anteile zu der selben Preisspanne an der Börse zu platzieren. Nach dem Börsengang könnte LGES auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet bis zu 52,5 Milliarden Euro kommen.

Angesichts der Marktkapitalisierung von CATL (rund 220 Milliarden Euro) gaben erste Analysten gegenüber Reuters an, dass die Aktie unterbewertet sei. „Es ist zu billig“, sagte etwa Rho Woo-ho, Analyst bei Meritz Securities. Die genaue Preisfestsetzung wird erst im Januar erfolgen.

„Mit diesem Börsengang reagieren wir präventiv auf die Nachfrage nach dem Lithium-Ionen-Batteriemarkt, der ein schnelles Wachstum erwartet“, sagt Kwon Young Soo, Chief Executive Officer von LGES. Die Einnahmen will LGES in weiteres Wachstum und den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren.

LGES beliefert unter anderem die chinesische Gigafactory von Tesla, General Motors, aber auch den südkoreanischen Hersteller Hyundai.

