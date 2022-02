Quantron ernennt Ulrich Hörnke als neuen CFO

Der Augsburger Nutzfahrzeug-Umrüster und -Hersteller Quantron hat einen neuen Finanzchef. Der Manager Ulrich Hörnke soll dabei nicht nur die Finanzen und das Controlling leiten, sondern auch die Strategie der Quantron AG weiterentwickeln.

Wie die Augsburger mitteilen, werde die Position des Chief Financial Officer (CFO) mit Ulrich Hörnke auf Vorstandsebene besetzt. Hörnke wird dabei die klassischen CFO-Aufgaben wie Accounting, Controlling, interne und externe Berichterstattung und Risk Management übernehmen. Darüber hinaus werde sich der CFO „als Teil des Vorstands insbesondere auch mit Umsetzung der Strategie der Quantron AG sowie mit der strategischen bzw. internationalen Weiterentwicklung beschäftigen“. Ein weiterer Schwerpunkt sei die Sicherstellung der notwendigen Liquidität zur Umsetzung der ambitionierten Pläne der Quantron AG „inklusive der mittelfristigen Planung der Platzierung der Quantron AG an einem internationalen Kapitalmarkt“.

Hörnke hat globale Erfahrung in Europa, Asien, China und den USA. Er war 25 Jahre lang bei verschiedenen OEM wie etwa Mercedes-Benz, Mitsubishi und Chrysler aktiv, im Jahr 2017 war er auch einige Monate in der Finanzabteilung von Faraday Future. Zudem hat er fünf Jahre lang in Deutschland und Kalifornien Startups unterstützt. Zuletzt war Hörnke CFO bei Fox E-Mobility, das die Mia 2.0 auf den Markt bringen will.

„Ich freue mich sehr, Teil dieses innovativen Unternehmens und seines kompetenten und motivierten Teams zu sein“, sagt Hörnke selbst. „Das Businessmodell von Quantron überzeugt mich insbesondere hinsichtlich der industriellen Anwendung der Wasserstofftechnologie im Mobility-Bereich.“

Quantron-CEO Michael Perschke lobt den Neuzugang: „Ulrich Hörnkes ausgeprägte strategische Fähigkeiten und seine zielorientierte Arbeitsweise passen perfekt in unser Team. Er kombiniert die Internationalität, das Know-how eines OEM als auch eines EV-Start-ups und seine starke Vernetzung mit internationalen Kapitalpartnern. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm wieder zusammenzuarbeiten.“

Als Perschke CEO bei Automobili Pininfarina war, hatte Hörnke das Unternehmen über seine kalifornische Beratungsfirma UP Management beraten. Zudem waren beide Anfang der 2000er Jahre parallel in unterschiedlichen Positionen bei Mitsubishi.

Quelle: Info per E-Mail, quantron.net