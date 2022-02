GreenWay erhält 85 Millionen Euro von Investoren

Der bislang vor allem in Polen und in der Slowakei aktive Ladeinfrastruktur-Anbieter GreenWay hat sich Investitionen in Höhe von 85 Millionen Euro gesichert. Das Geld soll unter anderem in den weiteren Ausbau des Ladestationen-Netzes von GreenWay fließen.

Eine Vereinbarung über die frischen Finanzmittel unterzeichnete GreenWay mit Helios Energy Investments und Generation Capital (GC). Unterstützung erhält das Unternehmen auch durch die bestehenden Investoren Janom a.s. und Neulogy Ventures. Laut Unternehmen handelt es sich um die größte bekannte Investition in die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen in der mittel- und osteuropäischen Region.

„Diese Investition stellt uns zu einer Zeit, in der der Markt reift und sich zu konsolidieren beginnt, auf eine solide finanzielle Basis“, sagt Peter Badík, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, GreenWay Holding. „Indem wir unabhängig bleiben, werden wir flexibel und gut positioniert sein, um die Chancen zu nutzen, die diese Veränderungen mit sich bringen.“

Im Konkreten soll das Kapital verwendet werden, um mehr Ladestationen aufzustellen, das Netzwerk zu erweitern und die technischen sowie die IT-Kompetenzen des Unternehmens zu stärken. Im Rahmen der Finanzierungsrunde wurde GreenWay von Rothschild & Co (Fundraising) und AKF Legal and Wozniak Legal (Rechtsberatung) beraten, Helios und GC von KPMG (Finanzen) und WKB (Recht).

„Das Engagement der Investoren wird es uns ermöglichen, den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur deutlich zu beschleunigen“, fügt Rafał Czyżewski, CEO, GreenWay Polen, hinzu. „Außerdem wollen wir die Zusammenarbeit mit Unternehmen vertiefen und zum Partner erster Wahl für Organisationen werden, die auf Elektromobilität umsteigen wollen und dafür umfassende Unterstützung benötigen.“

Das Netz von GreenWay besteht eigenen Angaben zufolge aus über 488 Ladestationen, hauptsächlich Schnell- und Hochleistungsladegeräte, und fast 30.000 registrierten Kunden. GreenWay betreibt demnach die Ladeinfrastruktur für führende Marken und OEMs wie IKEA, Żabka, InPost, Mercedes, Kia.

