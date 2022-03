LGES kaut Lizenz für neues Kathodenmaterial

LG Energy Solution hat vom US-Unternehmen CAMX Power eine Lizenz für das geistige Eigentum an dessen „GMEX-Plattform“ erworben. Dabei geht es dem koreanischen Batteriezellhersteller vor allem um die nickelbasierten Kathodenmaterialien zur Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien.

Finanzielle Details des Deals werden in der Mitteilung nicht genannt. Es ist also unklar, was LGES für die Lizenz gezahlt hat.

Wie CAMX Power mitteilt, wird bei den GMEX-Kathoden wichtige Materialien wir Kobalt und Aluminium durch „molekulares Engineering“ an den kritischen Stellen der Kathodenpartikel platziert. Das soll zu einem geringeren Kobaltverbrauch, aber auch zu größerer Stabilität, höherer Leistung und niedrigeren Kosten für alle Klassen von Hochnickelmaterialien führen.

Die GMEX-Plattform eignet sich laut den Erfindern für „eine breite Klasse von Kathodenmaterialien“, konkret werden die Hochnickelchemien NMC, NCA, NMCA und LNO genannt. Noch sind die Produkte, die je nach Chemie unter den Markennamen gNMC, gNCA, gNMCA oder gLNO vertrieben werden sollen, aber noch nicht. Laut CAMX soll das „voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren oder mehr“ geschehen.

„CAMX fühlt sich geehrt, dass LGES als nun unabhängiger, führender Lieferant von Zellen und Batterien die GEMX-Plattform und insbesondere das gNMCA-Derivat in seine Auswahl an Kathodenmaterialien aufgenommen hat, die in seinen Angeboten speziell für Elektrofahrzeuge verwendet werden“, sagt Kenan Sahin, Gründer und Geschäftsführer von CAMX. „Anstatt die Produktion selbst zu versuchen, kann CAMX durch die Zusammenarbeit mit angesehenen und etablierten Unternehmen wie LGES seine Erfindungen schnell und auf breiterer Basis zum Nutzen der Gesellschaft auf den Markt bringen.“

presseportal.de