Pforzheim will 100 weitere Lademöglichkeiten schaffen

Die Stadt Pforzheim und die Stadtwerke Pforzheim (SWP) werden das Ladesäulen-Netz für Elektroautos in der baden-württembergischen Stadt deutlich ausbauen. So sollen mindestens 100 weitere Ladepunkte an rund 50 Standorten entstehen.

Am Anfang des Infrastrukturausbaus stand eine Analyse verschiedener Standortpotentiale, die die Mobilitätswerk GmbH für das städtische E-Mobilitätskonzept vorgenommen hat. Die Potentialanalyse hatten die Stadtwerke daraufhin mit den Möglichkeiten ihres Versorgungsnetzes abgeglichen. Dies soll gewährleisten, dass die benötigte elektrische Leistung auch am richtigen Ort vorhanden ist.

Derzeit gibt es in Pforzheim insgesamt 63 öffentlich zugängliche Lademöglichkeiten. Den jetzigen Ausbau um mindestens 100 weitere Ladepunkte regelt ein sogenannter Gestattungsvertrag zwischen der Stadt und den Stadtwerken. Die Kommune stellt den öffentlichen Raum zur Verfügung, während die SWP sich verpflichten, an den Standorten Lademöglichkeiten zu betreiben. Ebenfalls vertraglich geregelt ist eine weitere deutliche Erhöhung der Zahl der Ladepunkte in der Zukunft.

Mit dem Ausbau des Ladenetzes wollen die Stadtwerke Pforzheim in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. Jedoch sollen die ersten Ladesäulen bereits im Sommer stehen. Wann der Ladeinfrastrukturausbau abgeschlossen sein soll, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor. Auch nicht, ob es sich dabei ausschließlich um AC- oder auch DC-Ladepunkte handeln wird.

Das Projekt wird unterstützt durch Fördermittel des Landes, zudem hofft man auf weitere Gelder des Bundes. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt mehr als eine halbe Million Euro.

pforzheim.de