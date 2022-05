Produktion des elektrischen Mini Moke angelaufen

Das legendäre Strandauto Mini Moke feiert sein Comeback mit reinem Elektroantrieb. Das Unternehmen Moke International hat in Großbritannien mit der Produktion des elektrischen Moke begonnen und will dort ab Juni die ersten Exemplare an Kunden ausliefern. Günstig ist das Spaß-Gefährt aber nicht.

Etwa zur gleichen Zeit sollen auch die Auslieferungen in Frankreich beginnen, wie das Unternehmen mitteilt. Damit behauptet Moke International, dass man die erste Traditionsmarke sei, die vollelektrisch wird.

Der neue Moke verfügt über einen E-Motor mit 33 kW Leistung und bietet eine Reichweite von 75 Meilen (120 Kilometer). Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 100 km/h angegeben. Angaben zur Größe und Art des Akkus macht Moke in der Mitteilung nicht. Zum Ladesystem heißt es nur, dass ein Ladevorgang vier Stunden dauern soll. Dabei dürfte es sich um einen reinen AC-Lader handeln.

Der Elektro-Moke wird in Großbritannien montiert, über 60 Prozent der Teile sollen laut der Mitteilung aus Europa stammen. Zur Herkunft der restlichen 40 Prozent (und um welche Komponenten es sich dabei handelt) macht das Unternehmen keine Angaben. Zur Markteinführung gibt es fünf Lackierungen, weitere sollen im Laufe des Jahres angeboten werden.

Der kleine Cabrio-Offroader wurde ursprünglich von Mini-Designer Alec Issigonis entworfen und der British Motor Corporation (BMC) hergestellt. Das Fahrzeug wurde im Laufe der Jahre in verschiedenen Ländern hergestellt und dient derzeit auch als Basis für den in den USA von Cruise Car Inc. gebauten Elektro-Moke.

Der Basispreis für die Launch Edition liegt bei 29.150 Pfund vor Steuern und Subventionen. Das sind umgerechnet über 34.000 Euro. Die Fahrzeuge sind auch als Linkslenker verfügbar. Preise für Kontinentaleuropa hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht.

autocara.co.uk, mokeinternational.com (Mitteilung), mokeinternational.com (Produktseite)