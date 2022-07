Marelli präsentiert 800-V-Wechselrichter mit Slilziumkarbid

„Die neue Wechselrichterplattform, die auf unserer 800-Volt-Siliziumkarbid-Leistungsmodultechnologie basiert, ermöglicht es, Anwendungen zu bedienen, bei denen der Energieverbrauch optimiert, die Leistung maximiert und die Effizienz dramatisch verbessert wird“, sagt Razvan Panati, Leiter der Leistungselektronik-Technologie von Marellis Vehicle Electrification Division. „Mit einem kompletten Angebot an modularen Lösungen können wir unseren Kunden mehr Flexibilität in Bezug auf Packaging, Kühlsystemdesign und Energiespeicherung bieten.“

Im E-Fahrzeug wandelt der Wechselrichter den Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom um, der für den oder die Elektromotoren benötigt wird. Findet diese Umwandlung im Wechselrichter (oder auch Inverter genannt) effizienter statt, muss der Batterie weniger Energie entnommen werden, damit die gleiche Leistung im E-Motor freigesetzt werden kann. Wenn bei der effizienteren Umwandlung weniger Abwärme entsteht, sinkt auch der Kühlbedarf, was wieder den gesamten Energieverbrauch senkt.

Die neue 800-Volt-Wechselrichterplattform soll zudem eine eine optimierte thermische Struktur aufweisen: Dank eines „innovativen Struktur- und Kühlkanaldesigns“ soll der Wärmewiderstand zwischen den SiC-Komponenten selbst und der Kühlflüssigkeit drastisch reduziert werden. Das wiederum sei ein „kritischer Aspekt bei Hochleistungsanwendungen, bei denen die Wärmeabgabe des Leistungsmoduls erheblich ist“, so Marelli.

In der Mitteilung verweist Marelli auf die bekannten Eigenschaften von Siliziumkarbid (etwa die hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen und hohe Spannungslagen), womit kleinere, leichtere und effizientere Bauteile möglich sind. All das zusammen verbessert die Effizienz eines Elektroautos und damit dessen Reichweite bei gleichem Energiegehalt der Batterie.

Der Automobilzulieferer Marelli hat eine neue 800-Volt-Wechselrichterplattform mit Siliziumkarbid-Technologie vorgestellt. Mit ihren Verbesserungen in Bezug auf Größe, Gewicht und insbesondere Effizienz sollen die Inverter Elektrofahrzeugen zu mehr Reichweite und weiteren Vorteilen wie schnelleren Ladezeiten und einer besseren Beschleunigung verhelfen.

– ANZEIGE –

360-Grad-Systemintegrator für ganzheitliche Ladelösungen Made in Germany: Präzise analysiert, geplant und intelligent verknüpft – Ladeinfrastruktur Made in Germany inklusive PV-Anlage, Speicher, effizientes Energie- und Lastmanagement sowie eigenes Abrechnungs-Backend und grünem Stromtarif. Das Dienstleistungs-Knowhow von elexon sticht am Markt heraus. Smartes Laden:

www.elexon-charging.com