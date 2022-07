Deutscher E-Lkw BAX 7.5 im Leasing erhältlich

Die im vergangenen Jahr vorgestellte deutsche Nutzfahrzeug-Marke von BPW Bergische Achsen und Paul Nutzfahrzeuge bietet ihren E-Lkw BAX 7.5 jetzt im Leasing an. Das Angebot startet ab 1.369 Euro pro Monat für die Variante Medium Range mit 84-kWh-Akku.

Die Long-Range-Version, in der eine Batterie mit einem Energiegehalt von 126 kWh verbaut ist, ist ab 1.599 Euro monatlich erhältlich. Beide genannten Leasingraten gelten für eine Laufzeit von 60 Monaten. Sowohl der Medium Range als auch der Long Range sind ebenfalls für einen Zeitraum von 48 Monaten erhältlich. Eine Kilometerbegrenzung gibt es nicht.

Die Leasingraten gelten für den Standard-Kofferaufbau mit einem Fassungsvermögen von 15 Palettenstellplätzen. Andere Aufbauten sind teurer – BPW Bergische Achsen verweist in der Mitteilung an die eigene Vertriebsabteilung für ein individuelles Angebot.

Die Reichweite des Long Range liegt laut dem Unternehmen bei 200 Kilometern, mit dem Medium Range sind bis zu 130 Kilometer möglich. Mit einer DC-Ladeleistung von 100 kW ist der BAX 7.5 Medium Range in 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen, in der Long Range Variante in 45 Minuten.

Weitere technische Daten haben wir in dem Artikel zur Vorstellung des BAX 7.5 im vergangenen Jahr zusammengefasst. Neben dem Leasing ist der vollelektrische 7,5-Tonner natürlich auch noch im Kauf erhältlich, hier beginnen die Preise bei 155.000 Euro vor Förderung. Allerdings ist für die Förderung ein gewisser Bürokratie-Aufwand nötig, der für die Kunden beim Leasing entfallen soll.

„Die Leasing-Konditionen befinden sich auf ähnlichem Niveau wie bei einem klassischen Diesel-Lkw“, sagt Alexander Wolter, Leiter Vertrieb und Projektmanagement bei BPW Bergische Achsen. „Das ermöglicht Fahrzeugbetreibern einen günstigen, sicheren und unbürokratischen Einstieg in den elektrischen Transport.“

