Renault und Vitesco entwickeln gemeinsam Leistungselektronik

Die Renault Group und Vitesco Technologies haben eine strategische Partnerschaft für die gemeinsame Entwicklung und Produktion von Leistungselektronik geschlossen. Die sogenannte „One Box“ soll bei Elektro- und Hybridantrieben eingesetzt werden.

Ziel sei es, den DC-DC-Wandler, den On-Board-Charger und den Wechselrichter in einem kompakten Gehäuse zu vereinen, wie Vitesco mitteilt. Damit wollen die Partner „maximale Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Leistung und Kosten“ erreichen.

So soll das Volumen der „One Box“ 45 Prozent geringer sein als bei den bisher separat verbauten Komponenten. Das soll etwa beim Platzangebot und Komfort Vorteile bieten. Weitere Leistungsdaten oder die angestrebten Kostenvorteile gibt Vitesco in der Mitteilung nicht genauer an.

Am Ende der Entwicklung, die hauptsächlich in Toulouse angesiedelt werden soll, wird demnach eine Art Baukasten stehen: Mit der Kombination verschiedener Basis-Komponenten kann die „On Box“ an die unterschiedlichen Elektro- und Hybridantriebe angepasst werden. Eingesetzt werden soll die Neuentwicklung in den Hybrid- und Elektroautos von Renault, die ab 2026 auf den Markt kommen.

„Diese Kooperation macht uns nicht nur zu einem Partner der Renault Group im Bereich der Leistungselektronik“, sagt Vitesco-CEO Andreas Wolf. „Es ist auch ein wichtiger Meilenstein, um unser Wachstum im Bereich der Elektrifizierung weiter zu stärken.“

Gilles Le Borgne, Executive Vice President Engineering der Renault-Gruppe, ergänzt: „Wir freuen uns, heute einen neuen Schritt mit Vitesco Technologies zu machen, einem langjährigen Partner der Renault Group im Bereich der Elektrofahrzeuge, dessen Kompetenz in der Leistungselektronik weltweit anerkannt ist. Gemeinsam werden wir eine hochmoderne und auf dem Markt einzigartige „One Box“ konzipieren und entwickeln, die einen echten Wettbewerbsvorteil darstellen wird.“

Die aktuelle Vereinbarung geht aber über die Entwicklung der „One Box“ hinaus: Im Rahmen dieser Partnerschaft schließt die Renault Group gleichzeitig einen mehrjährigen Vertrag mit Vitesco Technologies über die Leistungselektronik der Hybridfahrzeuge von Renault ab. Darüber hinaus wird Vitesco Technologies an die Renault Group ab 2025 eine sogenannte ‚High Voltage Box‘, die DC/DC-Wandler und Ladegerät kombiniert, für die Elektrofahrzeuge liefern. Details zu den beiden Aufträgen sind nicht bekannt.

vitesco-technologies.com