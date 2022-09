Robert Gantner über das boomende Batteriegeschäft von Webasto in der Welt – „electrive.net LIVE“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Wie hat es ein deutscher Batteriesystem-Hersteller geschafft, in kürzester Zeit eine Fabrik für einen OEM in Asien aufzubauen? Die Antwort gab Webasto im Rahmen unserer letzten Online-Konferenz – und hat dabei auch den nächsten Standort in Europa verkündet.

Der Batteriemarkt für die Elektromobilität entwickelt sich hochdynamisch – kaum eine Woche vergeht ohne neue Ankündigungen. In unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ (zum Konferenzbericht) gewährten sechs führende Köpfe einen Einblick in den rasanten Aufbau dieser Industrie. Mit dabei war auch Robert Gantner von der Webasto Group. Er sprach über den Kompetenzaufbau zur Batterieproduktion in seinem Haus, das bemerkenswerterweise ausgerechnet Aufträge aus Asien – der Batterie-Region schlechthin – an Land zieht.

Für Hyundai-Kia zieht Webasto aktuell in Korea eine Fabrik hoch. Exklusiv im Rahmen der Konferenz verrät Gantner zudem, dass Webasto einen Folgeauftrag gewonnen hat und die Fabrik in Dangjin deshalb sofort ausbauen wird. Außerdem werden die Münchner ab 2024 auch für einen deutschen Autobauer Batterien in der Slowakei bauen. Hochrelevante News für das Publikum von „electrive.net LIVE“ also – und natürlich auch für Sie. Viel Spaß mit der Aufzeichnung sdes Vortrags von Robert Gantner!