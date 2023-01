NanoFlowcell gründet US-Tochter

NanoFlowcell hat sich mit der Gründung einer US-Tochtergesellschaft zurückgemeldet. Das aus der Schweiz stammende Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das seit vielen Jahren an E-Autos mit Flusszellenantrieb und Elektrolyt zum Nachtanken arbeitet, hat den Ableger NanoFlowcell USA mit Sitz in New York gegründet.

Die Aufgaben der US-Tochter sind die Anpassung der Flusszellentechnologie an US-spezifische Anwendungen sowie die Entwicklung neuer Anwendungen. NanoFlowcell USA soll zudem die Lokalisierung der Projektpläne für die Serienproduktion der Quant-E-Modelle sowie den Bau einer großen Produktionsanlage für die Elektrolytlösung bi-ION vorantreiben, wie das Unternehmen mitteilt. Hierbei strebt NanoFlowcell ausdrücklich keine Subventionen der US-Regierung an, sondern will auf strategische Partnerschaften setzen.

Wie bei den früheren Ankündigungen des Unternehmens ist Skepsis angebracht. Schließlich entwickelt das Unternehmen seit 1996 an E-Autos, die ohne die übliche Batterie-Technologie auskommen sollen. Abgesehen von einigen Konzeptfahrzeugen kam es aber bisher zu keinem Ergebnis, ein Serienfahrzeug der Schweizer ist nach wie vor nicht in Sicht. Die bereits für 2018 angekündigte Fertigstellung eines „Quant City“ genannten Produktionskomplexes in der Schweiz ist bisher nicht erfolgt, 2021 veröffentlichte das Unternehmen noch ein Video mit einem Rendering der Anlage. Die auf der Homepage genannte Adresse des Hauptsitzes befindet sich jedoch in einem Wohngebiet in der Schweizer Gemeinde Kirchberg.

Zur Gründung der US-Tochter (und zur Feier des 25-jährigen Jubiläums aus dem Jahr 2021) hat NanoFlowcell eine weitere Studie vorgestellt: Der Quantino 25 – teilweise auch als Twentyfive bezeichnet – ist ein kleiner Elektro-Roadster mit herausnehmbaren Dachteilen. Den Antrieb übernehmen vier jeweils 59 kW starke Elektromotoren. Damit soll der 2+2-Sitzer in unter drei Sekunden auf 100 km/h und in der Spitze bis auf 250 km/h beschleunigen können. Bei sparsamerer Fahrweise soll das bi-ION genannte Elektrolyt in den beiden je 125 Liter großen Tanks für stolze 2.000 Kilometer reichen.

