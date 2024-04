Hofer Powertrain schafft mehr Platz für Batterietests

Durch die Erweiterung der bestehenden Einrichtung soll Platz für neue Entwicklungs- und Testanlagen geschaffen werden – darunter Prüfstände für Zell-, Modul- und Pack-Tests. Auf diese Weise will Hofer „noch mehr Raum für die Montage von Prototypen schaffen und ein großes Testumfeld für höhere Prüflingsstückzahlen ermöglichen, was die Effizienz und die Geschwindigkeit der Testabläufe in Großprojekten erheblich steigert“. Personell will Hofer sein Team um bis zu 30 weitere Experten verstärken.

Die Erweiterung ist dem Antriebsspezialisten zufolge eine Reaktion auf das dynamische Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge und die steigende Nachfrage nach leistungsstarken, kosteneffizienten und innovativen Batteriesystemen.

„Der Trend zu Elektrofahrzeugen in jedem Automotive Marktsegment treibt die Nachfrage nach gängigen Batterietests und innovativen Prüfansätzen. Mit unserer Erweiterung stellen wir sicher, dass wir diese Nachfrage nicht nur erfüllen, sondern unsere Kunden bei der Entwicklung zukunftsfähiger Batterielösungen noch stärker unterstützen“, äußert Lars Illgen, der zusammen mit Martin Maier die Geschäftsbereichsleitung Batterie und Mechatronik bei Hofer Powertrain verantwortet. Bereits seit einigen Jahren steige die Anzahl der Projekte und die Anzahl der wiederkehrenden Kunden. „Unsere Entwicklungs- und Testangebote sind auf dem Markt einzigartig und die Teams liefern konstant höchste Qualität.“

pressebox.de