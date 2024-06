Elektromobilität auf der Automechanika

Formate wie das Expertenforum Innovation4Mobility und der Outdoor Future Mobility Park sind neue Veranstaltungsformate, die bereits zur vergangenen Automechanika 2022 Hersteller wie Genesis und Skoda zu einer Teilnahme bewegten. In diesem Jahr launcht der chinesische Verband CCPIT-Auto (China Council for the Promotion of International Trade, Automotive Sub-council) die ‘EVA-Expo’ – Electric Vehicles at Automechanika. In der Halle 12.1 zeigen über ein Dutzend chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen ihre Marken, darunter BYD, SMART, GEELY Group, AVATR, JIYUE, SERES, Chang An, HONGQI, GAC International und viele andere, den internationalen Besuchern aus Werkstatt, Industrie und Handel. Vorrangiges Ziel der Automobilhersteller aus China ist, internationale Partner und Betriebe zu finden, die sich um Wartung, Service und Reparatur der E-Fahrzeuge kümmern. Für Fachbesucher ist dies eine gute Gelegenheit, die Hersteller und ihre Modelle kennenzulernen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sondieren.

Parallel zur Entwicklung der Elektromobilität hat sich unter den Schlagworten autonomous, connected, electric und shared (ACES) ein Markt für Software und elektronische Komponenten entwickelt. Dieser Markt, der seit 2020 ein jährliches Wachstum von 15 Prozent verzeichnet und bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 469 Milliarden US-Dollar erreichen wird, bietet Produkte für alle Fahrzeugkategorien an. Softwareunternehmen und Hersteller von elektronischen Komponenten sind auf der Automechanika Frankfurt zahlreich vertreten: Allein dieser innovative Bereich umfasst mehr als 150 Aussteller, die ihre Produkte und Lösungen in den Produktgruppen Elektrik & Elektronik und Vernetzung & Autonomes Fahren vorstellen. Mehr als 400 der bereits angemeldeten Unternehmen geben an, dass sie über Electric Vehicle Competence verfügen. Insgesamt 14 von ihnen haben sich mit ihren Produkten in der Kategorie Elektromobilität & innovative Antriebstechnik für die Automechanika Innovation Awards beworben.

Auch im Programm der Messe ist das Thema Elektromobilität sehr präsent. So gibt es im Rahmen der Automechanika Academy spannende Vorträge und Panels mit Experten, die aktuelle Trends und Entwicklungen neuer Mobilitätslösungen vorstellen und diskutieren. Weitere Schwerpunkte der Messe sind die Themen Innovationen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Vernetzung sowie Aus- und Weiterbildung und Recruiting. Alle Teilnehmer sind eingeladen, die Networking-Lounges zu den Themen Innovation4Mobility, Sustainability und E-Commerce zu besuchen und sich bei der täglichen Happy Hour in entspannter Atmosphäre zu vernetzen.

