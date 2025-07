Nächster Streich: Kia EV5 tritt gegen VW ID.4 und Tesla Model Y an

Kia bringt seinen neuen Mittelklasse-Stromer EV5 auch nach Europa! Nachdem das SUV bereits Ende 2023 in China eingeführt wurde, startet es hierzulande in der zweiten Jahreshälfte 2025 – und Anfang 2026 dann auch in Nordamerika. Gebaut wird der EV5 für die Exportmärkte in Südkorea, damit umgeht Kia Importzölle auf chinesische Fahrzeuge. Der EV5 positioniert sich zwischen dem kleinen EV3 und dem Flaggschiff EV9 – und soll sich künftig mit Modellen wie dem Tesla Model Y oder dem VW ID.4 messen. Technisch orientiert sich das SUV eher am EV3: Es basiert zwar auf der e-GMP-Plattform, setzt aber nur auf ein 400-Volt-Bordnetz. Das bedeutet: Maximal 150 kW Ladeleistung – und rund 30 Minuten Ladezeit für das Fenster von 10 auf 80 Prozent. ### Zwei Batteriegrößen stehen zur Auswahl: Die Basisversion mit 60,3 Kilowattstunden – und eine Long-Range-Variante mit 81,4 Kilowattstunden. Letztere schafft bis zu 530 Kilometer nach WLTP, in der sportlichen GT-Line sind es 505.