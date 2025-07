Die Europa-Version des Kia EV5 kommt bis zu 530 Kilometer weit

Kia hat neue Details und Bilder seines elektrischen Mittelklasse-SUV EV5 veröffentlicht. Die Baureihe wurde in China bereits im November 2023 eingeführt, knapp zwei Jahre später kommt sie auch nach Europa und Südkorea. Der hiesige Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant, einen konkreten Monat nennt der koreanische Autobauer nicht. Anfang 2026 soll das SUV auch in Nordamerika bei den Händlern stehen.

Dass der chinesische Markt Vorrang hatte, ist wenig verwunderlich – der EV5 lief dort für die lokale Kundschaft vom Band. Die Export-Fahrzeuge werden dagegen in Korea gebaut, um Strafzölle auf chinesische E-Autos zu umgehen. Das Mittelklasse-Modell schließt die Lücke zwischen den beiden Elektro-SUV EV3 und EV9. Mit ihm tritt Kia gegen Konkurrenten wie den VW ID.4, Renault Scenic E-Tech Electric oder das Tesla Model Y an.

Technisch ähnelt er aber eher seinem kleinen als seinem großen Bruder. Wie fast alle elektrischen Kia basiert der EV5 auf der konzerneigenen E-Architektur namens e-GMP, er verfügt wie der EV3 aber nur über ein 400-Volt-Bordnetz und nicht über die fortschrittliche 800-Volt-Technik des EV9, die eine Ladeleistung von maximal 210 kW ermöglicht. Das macht sich auf der Langstrecke bei den Wartezeiten an der Säule negativ bemerkbar.

Während der Ladezustand der kleineren 76 kWh-Batterie bei Kias Elektro-Flaggschiff EV9 in etwa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöht werden kann, dauert dieser Vorgang beim neuen EV5 im Idealfall eine halbe Stunde. An DC-Säulen zapft der Neuling mit bis zu 150 kW Strom. Damit liegt er in seinem Segment im guten Mittelfeld.

Antrieb 2WD Leistung 160 kW Batteriekapzität 60,3 kWh / 81,4 kWh Beschleunigung 8,4 Sekunden DC-Ladeleistung 150 kW DC-Ladedauer (10-80 %) 30 Minuten

Ein wichtiger Unterschied zwischen der chinesischen und der internationalen Ausführung betrifft die Batterietechnik. Während die für China bestimmten EV5 einen LFP-Akku verbaut haben, bekommt das in Europa vermarktete Modell wie die anderen hiesigen Elektro-Kia NMC-Batterien. Bei der Basisversion haben diese eine Kapazität von 60,3 kWh, eine Reichweitenangabe macht der Hersteller bei dieser Variante nicht.

Optional gibt es einen 81,4 kWh großen Stromspeicher, der einen WLTP-Reichweite von 530 Kilometern ermöglichen soll. Bei der gehobenen und üppig ausgestatteten GT-Line ist diese Batterie serienmäßig verbaut, für diese Version gibt der Autobauer aber “nur” 505 Kilometer Reichweite an. Grund dafür dürften ein etwas höheres Leergewicht und die größeren 19 Zoll-Räder sein. Der Basis-EV5 rollt auf 18-Zöllern.

Während die höher positionierten Elektro-Kia auf Heckantrieb ausgelegt sind, handelt es sich bei den kleineren e-GMP-Fahrzeugen mit 400 Volt-Architektur um Fronttriebler. Der E-Motor an der Vorderachse leistet 160 kW und soll eine Beschleunigung von Null auf Hundert in 8,4 Sekunden ermöglichen. Später könnte eine leistungsstarke und straffer abgestimmte GT-Version mit Allrad nachgeschoben werden. In China gibt es ihn nämlich mit bis zu 230 kW. Kia hebt die Anhängelast des EV5 vor – die europäische Version darf bis zu 1,2 Tonnen schwere Anhänger an den Haken nehmen.



Mit einer Länge von 4,61 Metern, einer Höhe von 1,68 Metern und 1,88 Metern Breite ist der EV5 ein typischer Vertreter der Mittelklasse-SUV. Optisch wirkt er wie eine Kreuzung zwischen den beiden Schwestermodellen EV3 und EV9: Von seinem großen Bruder übernimmt er die betont kantige Grundform inklusive der massiven D-Säule, während die Form der Scheinwerfer eher an den im vergangenen Jahr präsentierten EV3 erinnert.

Auch im Interieur bietet sich ein von den anderen EV-Modellen gewohntes Bild. Vor dem Fahrer baut sich eine Bildschirmwand auf, bei der es sich um eine Kombination aus zwei jeweils 12,3 Zoll großen Displays für den Fahrer und das Infotainmentsystem sowie einen weiteren Touchscreen für die Klimabedienung handelt. Während die China-Version über eine vordere Sitzbank verfügt, setzt Kia beim international vermarkteten EV5 auf zwei klassische Einzelsitze.

Das Kofferraumvolumen gibt der Autobauer in der Normalkonfiguration mit 566 Litern an. Wenn man die Rückbank umklappt, erweitert sich der Stauraum auf bis zu 1.650 Liter. In dieser Klasse sind das gute Werte, die den EV5 als Familienauto prädestinieren. Dazu kommt auch noch ein nutzbarer Frunk mit einem Fassungsvermögen von 44,4 Litern.

Offizielle Preise hat Kia noch nicht veröffentlicht. Man kann aber davon ausgehen, dass sich der Neuling preislich zwischen dem EV3 und dem EV6 einordnet. Das Kompakt-SUV startet hierzulande bei 35.990 Euro, während der leistungsstärkere Mittelklasse-Crossover mit mindestens 44.990 Euro zu Buche schlägt.

