E-Kinderwagen von Cybex: Elektromobilität fürs Windelalter

Der e-Gazelle von Cybex erleichtert Eltern das Schieben des Nachwuchses dank „reichlich PS“, wie es der Ausstatter ausdrückt. Dank der intuitiv einstellbaren motorisierten Unterstützung „gelingt selbst auf unebenem Boden oder Kopfsteinpflaster eine reibungslose Fahrt“. An Bord hat der Wagen eine Batterie, die sich herausnehmen und per Ladegerät aufladen lässt. Also ein ähnliches Prinzip wie bei E-Bikes. Es handelt sich dem Hersteller zufolge um den ersten elektrischen Buggy der Cybex Gold Linie. Im Stehen kann dieser das Kleinkind auch automatisch wiegen.

Dass Kinderwagen inzwischen zu einem Statussymbol geworden sind und mitunter horrende Preise haben, ist den meisten Eltern bewusst. Buggys mit „Multi-Terrain-Support“ dürften da die nächste Runde einläuten. Die „PS“ präzisiert Cybex in seiner Ankündigung dabei nicht. Den Preis hingegen schon: schlappe 1.100 Euro.



presseportal.de