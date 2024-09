Mercedes-Benz bringt E-Truck eActros 600 in Serienproduktion

Schwere Nutzfahrzeuge wie Busse und Trucks sind für rund ein Drittel der CO2-Emissionen im Straßenverkehr verantwortlich. Gut, dass sich auch in diesem Segment jetzt der Elektro-Antrieb durchsetzt: Und an der Spitze fährt nun auch ein Produkt aus Deutschland mit – der Mercedes-Benz eActros 600. Im Sommer schickte der Hersteller zwei Prototypen auf eine über 15.000 Kilometer lange Tour quer durch Europa. Und Daimler Truck konnte bei diesem Härtetest überzeugen! Allein: Den eActros 600 gibt es noch gar nicht zu kaufen. Doch das soll sich nun ändern: Im Zuge der IAA Transportation hat Daimler Truck verkündet, dass der eActros 600 Ende November in die Serienproduktion geht. Ab dann rollt der elektrische 40-Tonner im Mercedes-Benz Werk in Wörth vom Band. Noch in diesem Jahr sollen auch die ersten Serien-Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden. Der eActros 600 ist für lange Distanzen ausgelegt: Er hat eine Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden und kommt damit auf 500 Kilometer Reichweite. Mit Zwischenladen während der Fahrerpausen kann der eActros 600 sogar eine Tagesreichweite von über 1.000 Kilometer schaffen. Mit dem Launch des eActros 600 verbindet Daimler Truck auch eine politische Botschaft – und wusste diese am Wochenende opulent in Szene zu setzen: Im Rahmen der Daimler Truck Media Night in Hannover fuhr ein Truck des nachts nach Berlin, um eine Ladung Berliner bzw. Pfannkuchen abzuholen.