Wie die Spedition Nanno Janssen den Ladepark Kreuz Hilden mit 5 E-Lkw stresst

Das ostfriesische Transportunternehmen Nanno Janssen wird immer mehr zum Tempomacher bei der Elektrifizierung des Lkw-Sektors. Mit der jüngsten Übernahme von fünf Mercedes eActros 600 hat die Spedition ihren Elektro-Fuhrpark auf beeindruckende 27 Lkw ausgebaut. Und das war erst der Anfang: Bis Ende des Jahres sollen es sogar 50 elektrische Lkw werden – das wäre dann mehr als die Hälfte der gesamten Flotte. Ein Highlight war dabei die Überführungsfahrt der neuen E-Lkw vom Daimler-Werk in Wörth ins ostfriesische Leer. Denn diese wurde zu einem echten Community-Event, und zwar beim Zwischenstopp am bekannten Ladepark Seed & Greet am Kreuz Hilden bei Düsseldorf. Organisiert und begleitet wurde der Stresstest von Tobias Wagner, besser bekannt als der „Elektrotrucker“ auf YouTube. Als Corporate Influencer von Nanno Janssen inszenierte er die Aktion mit einer ordentlichen Portion Humor. Zitat: „Hiermit verkündet die Lastspitzen-Mafia der Nanno Janssen GmbH den ersten Pkw-Ladepark, den wir mit unseren fünf Mercedes eActros 600 überlasten werden!“ Ziel war besagter Pkw-Ladepark am Kreuz Hilden – mit dem Ziel, eine Lastspitze von 2.000 Kilowatt zu erreichen. Die Realität? Beeindruckend: Fünf E-Sattelzugmaschinen gleichzeitig an fünf Fastned-Ladesäulen, jede mit 400 kW. Und siehe da: Es hat funktioniert! Ladepark-Betreiber Roland Schüren zeigte sich begeistert und sprach von einem absoluten Meilenstein. Drei Trucks konnten sogar durchgehend mit voller Leistung laden – ein Härtetest, der selbst Skeptiker überzeugt haben dürfte. Für Roland Schüren war das Lkw-Event ein ähnliches Aha-Erlebnis wie vor Jahren, als erstmals sechs Tesla Model S gleichzeitig an Superchargern geladen hatten. Doch während das Lade-Event in Hilden ein echter Hingucker war, treibt Nanno Janssen hinter den Kulissen die Elektrifizierung des eigenen Betriebs konsequent und strategisch voran. In Leer wurde nun ein eigener Depot-Ladepark mit 20 Lkw-Ladepunkten eröffnet – in Zusammenarbeit mit Siemens. Das Setup: Zehn Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten und einer Leistung von 300 kW in der Spitze, gespeist durch zwei Windräder, eine 800-kW-Photovoltaikanlage sowie zwei Batteriespeicher zur Pufferung und Last. Die intelligente Energieverteilung erfolgt über ein Microgrid mit Cloudanbindung, inklusive Lastmanagement-System zur Priorisierung einzelner Ladevorgänge