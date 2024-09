Flexible Produktion für mehr Resilienz bei EV-Herstellern

Marktprognosen für Elektrofahrzeuge gestalten sich zunehmend schwierig. Während ein Großteil der Verbraucher dem Verbrennungsmotor nach wie vor die Treue hält, sorgt ein starker Wettbewerb unter EV-Anbietern für einen erbitterten Preiskampf. Hinzu kommen immer neue staatliche Auflagen, eine wachsende Zahl an E-Commerce-Vertriebskanälen und Ride-Sharing-Plattformen sowie große regionale Unterschiede bei der Nachfrage nach ICE-, PHEV- und BEV-Fahrzeugen. Mit einer flexiblen Produktion und einer grundlegenden Umgestaltung ihrer Lieferkette können Hersteller von Elektrofahrzeugen Nachfrageschwankungen jedoch stabil halten. Bisher statische Planungsprozesse und langfristige Zeithorizonte lassen sich durch die Integration fortschrittlicher Technologien, agiler Arbeitsabläufe, Echtzeit-Konnektivität und Datenaustausch in ihre Supply-Chain dynamischer, flexibler und resilienter gestalten. Der Automobilbau der nächsten Generation steht in den Startlöchern Anfang 2024 hat Blue Yonder, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Software, flexis übernommen, einen Anbieter von flexiblen Produktions-Planungstechnologien, welche Kunden die Möglichkeit bieten, (1) ein personalisierte Aufträge optimal in die Fertigung einzuplanen, (2) Liefertermine auf der visuellen Oberfläche anzupassen, (3) die Folgen von Lieferengpässen in Echtzeit zu analysieren. Mit flexis‘ Order Slotting und Sequencing mit dynamischen Funktionen für Transportkapazitätsplanung und Fahrzeugrouten-Optimierung, können Unternehmen in Verbindung mit den integrierten IBP-Lösungen von Blue Yonder ihre Produktion flexibel und in Echtzeit planen und anpassen. Kunden haben jederzeit einen transparenten Überblick über aktuelle Produktions- und Lieferzeiten und sind bei Bedarf in den gesamten Prozess miteinbezogen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) nehmen die Optimierungs-Engines von flexis Echtzeitdaten auf und führen Analysen durch, auf deren Basis sich ein optimaler Produktionsplan erstellen lässt. Dadurch wird Produktivität und Auslastung der Anlagen maximiert. Das optimiert nicht nur die betriebliche Stabilität und ermöglicht klare Aussagen zu Lieferzeiten, sondern stärkt auch die Agilität zwischen den Unternehmensbereichen und steigert die Rentabilität.

Mit der Übernahme von flexis konnte Blue Yonder seine marktführende Position im Automobil- und Industriesektor signifikant ausbauen. Das Unternehmen verfügt jetzt über eine einzigartige End-to-End-Funktionalität, dessen gebündelte Technologien Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten, angefangen bei der individuellen E-Commerce-basierten Auftragserteilung, über den gesamten auftragsbezogenen Produktionsprozess bis hin zur langfristigen Teile- und Materialplanung. Blue Yonders flexis Lösungen werden schon seit längerem bei Automobilherstellern (Verbrennungs- und Elektromotoren) eingesetzt. Ein führender europäischer Automobilhersteller konnte mit Unterstützung von flexis Lösungen bei der Umstellung auf eine flexible Produktion signifikante Kosteneinsparungen erzielen und seine Rentabilität erheblich steigern. Dies ist nur eines von vielen Erfolgsbeispielen unserer Kunden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren oder Ihre Produktion flexibel optimieren möchten. Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Whitepaper „A Guide to Transforming Your Manufacturing Processes “. Durch die Akquisition von flexis Anfang 2024 kann Blue Yonder Automobilhersteller nun optimal bei der nachhaltigen, flexiblen und cloud-basierten Transformation Ihrer Produktion unterstützen. Wenn Sie mehr über die neue flexis-Software von Blue Yonder erfahren möchten, lesen Sie unseren Guide to Transformation of Manufacturing Processes oder kontaktieren Sie Andreas Ehrenfeuchter, Vice President Automotive, flexis AG, Part of Blue Yonder oder Anita Lyons, Client Executive, Blue Yonder.