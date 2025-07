VW und Polestar verlängern ihre Rabattaktionen für Elektroautos

VW gewährt in Deutschland für seine Elektroautos seit einigen Monaten bis zu 6.000 Euro Nachlass. Die Aktion war ursprünglich bis Ende Juni befristet, wird nun jedoch erneut verlängert – und zwar bis Ende September. Die Kaufprämie für die ID.-Modelle wurde bereits mehrfach im Drei-Monats-Rhythmus verlängert, zuletzt am 1. April mit Gültigkeit bis Ende Juni. In dieser Woche hat VW nachgelegt und die neuen Konditionen bis Ende September bekannt gegeben. Je nach ID.-Modell können Kundinnen und Kunden mit Nachlässen zwischen 3.500 und 6.000 Euro rechnen. Beim Kompaktmodell ID.3 ist die Rechnung einfach: Alle Varianten sind für eine Kaufprämie von 3.500 Euro qualifiziert. Damit bleibt der Basispreis des ID.3 Pure mit 29.830 Euro knapp unter der wichtigen 30.000-Euro-Marke. Der Preis des Topmodells ID.3 GTX sinkt immerhin von über 47.000 auf knapp 44.000 Euro. Auch beim ID.3 Pro und Pro S gibt es jeweils 3.500 Euro Nachlass.