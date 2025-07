VW verlängert Rabattaktion bei Elektroautos bis Herbst

Die Kaufprämie für die ID.-Modelle wurde nun schon mehrfach für Drei-Monats-Zeiträume verlängert, zuletzt am 1. April mit Wirkung bis Ende Juni. Am 1. Juli hat VW erneut nachgelegt und die neuen Konditionen bis Ende September verkündet. Je nach Modell können Kunden mit Nachlässen zwischen 3.500 und 6.000 Euro rechnen.

Für das Kompaktmodell ID.3 ist die Rechnung einfach: Alle Varianten sind für eine Kaufprämie von 3.500 Euro qualifiziert, womit der Basispreis eines ID.3 Pure mit 29.830 Euro unter der wichtigen 30.000-er Marke bleibt. Der Preis für das Topmodell ID.3 GTX sinkt immerhin von 47.225 Euro auf 43.725 Euro, auch beim ID.3 Pro und ID.3 Pro S gibt es 3.500 Euro Nachlass.

ID.3 Listenpreis Rabatt rabattierter Preis ID.3 Pure 33.330 Euro 3500 Euro 29.830 Euro ID.3 Pro 36.425 Euro 3.500 Euro 32.925 Euro ID.3 Pro S 44.025 Euro 3.500 Euro 40.525 Euro ID.3 GTX⁠ 47.225 Euro 3.500 Euro 43.725 Euro

Etwas komplizierter ist die Lage beim Duo ID.4 und ID.5. Die Pure-Basismodelle werden um 4.500 Euro günstiger, womit der ID.4 bis Ende September ab 35.835 Euro und der ID.5 Pure ab 38.470 Euro erhältlich ist. Auf die Pro-Varianten beider Modelle gibt es 5.500 Euro Rabatt (also 40.835 bzw. 43.470 Euro Aktionspreis), die GTX-Topmodelle werden um den Höchstbetrag von 6.000 Euro günstiger. Der ID.4 GTX fällt mit 47.255 Euro beim Basispreis unter die Marke von 50.000 Euro, der ID.5 GTX bleibt mit 50.455 Euro Aktionspreis knapp darüber.

ID.4 und ID.5 Listenpreis Rabatt rabattierter Preis ID.4 Pure⁠ 40.335 Euro 4.500 Euro 35.835 Euro ID.4 Pro 46.335 Euro 5.500 Euro 40.835 Euro ID.4 GTX⁠ 53.255 Euro 6.000 Euro 47.255 Euro ID.5 Pure⁠ 42.970 Euro 4.500 Euro 38.470 Euro ID.5 Pro⁠ 48.970 Euro 5.500 Euro 43.470 Euro ID.5 GTX⁠ 56.455 Euro 6.000 Euro 50.455 Euro

Beim ID.7 gibt es zwei Rabattstufen, egal ob sich die Kunden für die Limousine oder den Elektro-Kombi mit dem Namenszusatz Tourer entscheiden: Für die Pro-Batterie gibt es 5.000 Euro Nachlass, was Aktionspreise von 48.995 bzw. 49.795 Euro für den Tourer ergibt. Für den Pro S (Hecktriebler mit 86-kWh-Batterie) und den GTX gewährt VW jeweils 6.000 Euro Kaufprämie. Der ID.7 Pro S ist damit ab 52.985 Euro erhältlich, der ID.7 GTX ab 57.155 Euro, beim Tourer sind es 53.785 bzw. 57.955 Euro.

ID.7 Listenpreis Rabatt rabattierter Preis ID.7 Pro⁠ 53.995 Euro 5.000 Euro 48.995 Euro ID.7 Pro S⁠ 58.985 Euro 6.000 Euro 52.985 Euro ID.7 GTX⁠ 63.155 Euro 6.000 Euro 57.155 Euro ID.7 Tourer Pro⁠ 54.795 Euro 5.000 Euro 49.795 Euro ID.7 Tourer Pro S 59.785 Euro 6.000 Euro 53.785 Euro D.7 GTX Tourer 63.955 Euro 6.000 Euro 57.955 Euro

Die bisherigen Rabatte auf die ID.-Modelle in Deutschland machen sich in den Zulassungszahlen bemerkbar. Der ID.7 führt etwa seit Monaten die KBA-Modellstatistik an und im Mai basierten alle Top-5-Modelle auf dem MEB von Volkswagen – hinter dem ID.7 lag der ID.3, der ID4/ID.5 wurde nur vom Skoda Elroq geschlagen. Platz fünf belegte der Skoda Enyaq.

Mit der Kaufprämie kann VW nicht nur den Absatz seiner Elektroautos steigern und somit die Auslastung in den Werken Emden (ID.7 und ID.4) sowie Zwickau (ID.3 und ID.4/ID.5) erhöhen. Die Elektroautos machen sich auch bei den CO2-Flottenemissionen der Wolfsburger bemerkbar. VW scheint mit der Verlängerung der Kaufprämie noch der Meinung zu sein, dass diese nötig ist, um die eigenen Ziele zu erreichen – auch wenn die Rabatte die Marge schmälern. Von dem Weg zum CO2-Flottenziel dürfte vermutlich auch abhängen, ob die Kaufprämie auch im vierten Quartal gewährt wird oder nicht.

