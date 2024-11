Neues E-Motorrad aus Spanien: S05 Weekender

Silence, ein spanischer Hersteller von elektrischen Motorrollern und Leichtfahrzeugen, hat sein erstes elektrisches Motorrad vorgestellt. Es heißt S05 Weekender und wurde für tägliche Fahrten in die Stadt und auch für Wochenend-Ausflüge entwickelt. Die Reichweite gibt der Hersteller mit immerhin 133 Kilometern an. Die Preisliste beginnt bei 3.500 Euro. Dafür bekommt man ein vollelektrisches Motorrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Das E-Motorrad wiegt ohne Batterie 94 Kilogramm und verfügt über ABS-Bremsen sowie einen Sieben-Zoll-Touchscreen. Darüber hinaus bietet es ein großes Staufach für einen Helm an jener Stelle, wo bei konventionellen Motorrädern der Tank sitzt. Silence bietet zudem auch eine günstigere, aber zugleich langsamere Basisversion mit einer auf 100 Stundenkilometer begrenzten Höchstgeschwindigkeit an. So oder so könnte sich das elektrische Motorrad bestens für Pendler eignen, bietet sich aber auch für Fahrten in der Freizeit an. Geländegängig ist das Motorrad zwar nicht, es soll aber auch Fahrten auf leichten Trails schaffen. Dabei erzeugt das elektrische Motorrad weder Lärm noch Vibrationen. Und der Hersteller Silence hat gleich noch eine weitere Zweirad-Neuigkeit im Gepäck: Der 2020 vorgestellte Elektro-Motorroller S02 wurde überarbeitet. Die neue Version hat größere Räder, die für mehr Stabilität und Sicherheit sorgen. Es ist ein robustes Fahrzeug, das inklusive Batterie 130 Kilogramm wiegt. Hier kann der Helm unter dem Sitz verstaut werden. Der Roller S02 wird ab 2.800 Euro erhältlich sein und kommt in zwei Versionen auf den Markt: Als langsameres Moped mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit sowie als schnellere Variante für Tempo 90.