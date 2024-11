Silence präsentiert elektrisches Motorrad S05 Weekender

Silence nutzt die internationale Motorradmesse EICMA, die von Donnerstag bis Sonntag in Mailand stattfindet, um der Öffentlichkeit erstmals sein neues Elektromotorrad zu zeigen. Das Modell namens S05 Weekender ist für den alltäglichen Gebrauch in der Stadt konzipiert, eignet sich laut Unternehmen aber auch für kleine Ausflüge auf Trails – allerdings sieht die Bereifung doch eher nach einem Straßen-Einsatz als nach Offroad-Trails aus. „Obwohl es kein Geländemotorrad ist, eignet es sich für den Freizeitgebrauch, da es aufgrund seiner Konstruktion auch im Gelände gefahren werden kann“, heißt es in der Mitteilung dazu.

Der Verkaufspreis beginnt bei 3.500 Euro. Dafür bekommt man ein vollelektrisches Motorrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern und einer zertifizierten Reichweite von 133 Kilometern.

Das E-Motorrad wiegt ohne Batterie 94 Kilogramm und verfügt über ABS-Bremsen sowie einen Sieben-Zoll-Touchscreen. Darüber hinaus verfügt es über ein großes Staufach unter dem „falschen Tank“ für einen Helm. Silence bietet auch eine günstigere und langsamere Basisversion mit einer auf 100 Stundenkilometer begrenzten Höchstgeschwindigkeit an.

Für Carlos Sotelo, Direktor der Mobilitätsabteilung des Silence-Mutterunternehmens Acciona, bedeutet die Markteinführung des neuen Silence-Motorrads, „ein Fahrzeug zu haben, das für Pendler geeignet ist, aber auch für die Fahrten, die wir in der Freizeit und in der Ruhezeit machen. Das Motorrad erzeugt weder Lärm noch Vibrationen und schont die Umwelt“.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen auf der Mailänder Messe zwei wichtige neue Produkte vor: Da wäre zum einen der überarbeitete S02-Roller, dessen erste Version 2020 vorgestellt wurde. Das Update wurde sowohl für Privatkunden als auch für den Sharing-Service, den das Unternehmen in Städten wie Madrid, Barcelona, Sevilla und Valencia anbietet, entwickelt.

Der S02-Roller des Modelljahrs 2025 verfügt über größere Räder, die für mehr Stabilität und Sicherheit sorgen. Es ist ein robustes Fahrzeug, das mit Batterie 130 Kilogramm wiegt, und verfügt über ein Fach unter dem Sitz, in dem der Helm verstaut werden kann. Der S02-Roller, der ab 2.800 Euro erhältlich ist, wird in zwei Versionen angeboten: als L1e (Moped) und als L3e. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h bzw. 90 km/h, die Reichweite der stärkeren Version 133 km.

Zum anderen stellt Silence auch das GT-SX vor, einen Prototyp für ein Grand-Touring-Motorrad, das mit zwei Batterien ausgestattet sein wird und eine Reichweite von über 200 Kilometern hat. Dank eines neuen Motors wird er in der Lage sein, auf Überlandstraßen zu fahren und dabei bequem die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Wie alle GT-Modelle ist es ein Motorrad mit Vollverkleidung, das sowohl dem Fahrer als auch dem Beifahrer einen hervorragenden aerodynamischen Schutz bietet. Das Motorrad verfügt über einen großzügigen Stauraum unter dem Sitz, in den problemlos zwei Integralhelme passen.

Alle drei neuen Modelle, die Silence auf der Mailänder Messe vorstellt, verfügen über dieselbe herausnehmbare Batterie. Dabei handelt es sich um ein einheitliches Merkmal aller Fahrzeuge des Unternehmens, einschließlich des Leichtfahrzeugs S04 Nanocar, das seit Oktober in Deutschland bei Nissan-Händlern ab 11.995 Euro erhältlich ist.

