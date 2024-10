Silence Nanocar S04 rollt zu Nissan-Händlern

Dazu ist Nissan im April eine Partnerschaft mit dem spanischen Mutterkonzern Acciona eingegangen. Seit Juni 2024 werden das vierrädrige Leichtfahrzeug Silence S04 Nanocar sowie die zweirädrigen E-Roller der Marke vor diesem Hintergrund schon bei den Nissan-Partnern in Frankreich und Italien vertrieben, nun folgt die Expansion auf den deutschen Markt. Die zugehörigen Finanzierungs-, Service- und Versicherungsoptionen führt der japanische Automobilhersteller gemeinsam mit seinen Handelsbetrieben sukzessive ein.

Für eine bereits bestehende Verbindung zwischen beiden Seiten steht die Tatsache, dass Silence als eines von mehreren Unternehmen im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona produziert. Die Japaner hatten dort die Fertigung Ende 2021 planmäßig eingestellt. Damals lief auch das letzte Exemplar des elektrischen Kleintransporters Nissan e-NV200 vom Band.

Grundsätzlich bietet Silence unter anderem die E-Roller S01, S01+ und S02 sowie das vierrädrige L7e-Elektrofahrzeug S04 an. Während die Zweiräder laut dem Hersteller mit einem portablen Batteriepaket mehr als 130 Kilometer Reichweite aufbieten, fährt der zweisitzige Silence 04 mit bis zu zwei austauschbaren Akkus vor. Für den deutschen Markt nennt Nissan für das 425-Kilogramm-Leichtgewicht nun einen Einstiegspreis von 11.995 Euro.

Vorgestellt worden war der Zweisitzer erstmals im Herbst 2021. Mit der Optik und den geschlossenen Türen zielt Silence – im Gegensatz etwa zum einstigen Renault Twizy – auf ein konventionelleres Auto-Design ab. Um die Raumausnutzung zu verbessern, sind die beiden Sitzplätze nicht nebeneinander oder hintereinander angeordnet, sondern versetzt. Erhältlich ist das Modell in den Fahrzeugklassen L6e und L7e.

Das L6e-Modell mit einer 5,6-kWh-Batterie bietet bei einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bis zu 75 Kilometer Reichweite und kostet den besagten Einstiegspreis von 11.995 Euro. Das Modell mit zwei Batterien (2x 5,6 kWh) und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h hat bis zu 175 Kilometer Reichweite und liegt bei 14.645 Euro. Beide Varianten haben ihrer Fahrzeugklasse entsprechend eine Leistung von 6 kW.

Als L7e-Variante wartet der S04 entweder mit einer 5,6-kWh-Batterie, 7 kW Leistung, 75 km Reichweite und bis zu 70 km/h Topspeed auf oder mit zwei Batterien (2 x 5,6 kWh), 14 kW Leistung, 149 km Reichweite und bis zu 85 km/h Höchstgeschwindigkeit. Kostenpunkt: 13.995 bzw. 16.645 Euro. Weiter soll der 2,28 Meter lange, 1,27 Meter breite und 1,57 Meter hohe City-Stromer auf ein Kofferraumvolumen von 247 Litern kommen.

Die Ladezeit an einer heimischen Steckdose soll sieben bis neun Stunden und an einer AC-Ladesäule 30 Minuten betragen. Die Batterien sind für das Swapping angesichts eines Gewichts von je 41 Kilogramm übrigens mit Rollen und einem Bügel ausgestattet, sodass sie in Manier eines Rollkoffers bewegt werden können.

germany.nissannews.com, silence-mobility.nissan.de