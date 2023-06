Silence läutet Fertigung des L7e-Citystromers S04 ein

Der spanische Elektroroller-Hersteller Silence hat mit der Produktion seines ersten vierrädrigen Elektrofahrzeugs begonnen. Der im Herbst 2021 vorgestellte Zweisitzer Silence S04 wird ab sofort in einem neuen Werk des Mutterkonzerns Acciona in Barcelona gefertigt.

In der über 60.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte sollen nach Unternehmensangaben künftig auch Batterien produziert werden, die in der aktuellen ersten Phase noch aus einer Fabrik im nahegelegenen Ort Sant Boi de Llobregat angeliefert werden.

Zum geplanten Output der Fabrik macht die Firma keine Angaben. Bei dem S04 handelt es sich um ein vor gut eineinhalb Jahren erstmals gezeigtes Leichtfahrzeug für den Stadtverkehr ähnlich einem Renault Twizy. Mit der Optik und den geschlossenen Türen zielt Silence aber eher auf ein konventionelleres Auto-Design ab. Um die Raumausnutzung zu verbessern, sind die beiden Sitzplätze nicht nebeneinander oder hintereinander angeordnet, sondern versetzt.

Silence wird den S04 zunächst als L7e-Variante mit 14 kW Leistung herausbringen, die bis zu 85 km/h schnell wird und eine homologierte Reichweite von 149 Kilometern bietet. Diese Version kostet inklusive der zwei herausnehmbaren 5,6-kWh-Batteriepacks 10.180 Euro. Alternativ können dem Hersteller zufolge „fast 40 Prozent der Anschaffungskosten gespart werden“, indem der S04 ohne Batterien gekauft und stattdessen ein Batterietausch-Dienst abonniert wird. Kunden können in diesem Fall via Silence-App die nächstgelegene Batteriestation lokalisieren, an der leere Batterien gegen geladene getauscht werden.

Die genannten Leistungswerte für den 2,28 Meter langen, 1,27 Meter breiten und 1,57 Meter hohen City-Stromer waren teils bereits 2021 bekannt. Seinerzeit war aber noch von einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h die Rede. Ergänzt wird nun unter anderem, dass der kleine Kofferraum ein Fassungsvermögen von 247 Litern hat, und dass die Ladezeit an einer heimischen Steckdose sieben bis neun Stunden und an einer AC-Ladesäule 30 Minuten dauert. Die Batterien sind für das Swapping angesichts eines Gewichts von je 41 Kilogramm übrigens mit Rollen und einem Bügel ausgestattet, sodass sie in Manier eines Rollkoffers bewegt werden können.

Später soll wie bereits vor eineinhalb Jahren angekündigt noch eine L6e-Version des S04 mit 6 kW Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h folgen. Genauer wird Silence an dieser Stelle aber nicht.

acciona.com, silence.eco