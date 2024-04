Mikromobilität: Nissan vertreibt E-Fahrzeuge von Silence in Europa

Nissan wird einer eigenen Mitteilung zufolge für den Vertrieb des kompletten Silence-Produktportfolios in Europa verantwortlich sein. Ab Juni 2024 werden das vierrädrige Leichtfahrzeug Silence S04 Nanocar sowie die zweirädrigen E-Roller der Marke zunächst bei den Nissan-Partner in Frankreich und Italien ankommen, im September folgt eine Expansion auf den deutschen Markt. Die zugehörigen Finanzierungs-, Service- und Versicherungsoptionen will der japanische Automobilhersteller gemeinsam mit seinen Handelsbetrieben sukzessive einführen.

Nissan verspricht sich von der Kooperation eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit und neue Kundensegmente. Man wolle neue Einnahmequellen erschließen, den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen und auf die vielfältigen und sich wandelnden Bedürfnisse der Nissan-Kundinnen und -Kunden von heute und morgen eingehen, heißt es in der Mitteilung. Und: „Neben der Markteinführung von elf neuen Modellen bilden strategische Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen das Herzstück, um Wandel und Wachstum voranzutreiben.“

Für eine bereits bestehende Verbindung zwischen beiden Seiten steht die Tatsache, dass Silence als eines von mehreren Unternehmen im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona produziert. Die Japaner hatten dort die Fertigung Ende 2021 planmäßig eingestellt. Damals lief auch das letzte Exemplar des elektrischen Kleintransporters Nissan e-NV200 vom Band.

„Wir glauben, dass die Zukunft elektrisch ist. Aber um diese Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir sie so inklusiv wie möglich und für alle zugänglich machen“, so Leon Dorssers, Nissan-Manager für Marketing & Sales in Afrika, Nahen Osten, Indien, Europa und Ozeanien. „Durch die neue Partnerschaft mit ACCIONA stellen wir sicher, dass noch mehr Menschen die Kraft und den Reiz der Elektromobilität erleben und den ersten Schritt auf dem Weg zum Elektroauto machen können.“

„Die Bedürfnisse der Autofahrerinnen und Autofahrer in den Städten von heute ändern sich: ihr Arbeitsweg, ihre Einstellung zur Mobilität und die Frage, was eine realistische und effiziente Art der Fortbewegung im urbanen Gebiet ist“, ergänzt Carlos Sotelo, CEO der ACCIONA-Mobilitätssparte und von Silence. „Um darauf zu reagieren, müssen wir intelligenter und kleiner denken. Die über das Nissan Vertriebsnetz erhältlichen E-Modelle von Silence schaffen neue, spannende und clevere Optionen für die urbane Mobilität in Europa und für eine nachhaltigere Zukunft.“

Interessant ist, dass Acciona im September 2023 noch bekräftigt hatte, auf Astara als Vertriebspartner zu setzen. Nach Belgien und Luxemburg sollte Deutschland der dritte Markt werden, in dem Silence den Vertrieb über Astara abwickelt. Dazu, ob diese Partnerschaft aufgehoben wurde oder die Verträge eventuell nicht exklusiv sind, ist in der Nissan-Mitteilung nichts zu lesen.

Grundsätzlich bietet Silence unter anderem die E-Roller S01, S01+ und S02 sowie das vierrädrige L7e-Elektrofahrzeug S04 an. Während die Zweiräder laut dem Hersteller mit einem portablen Batteriepaket mehr als 130 Kilometer Reichweite aufbieten, fährt der zweisitzige Silence 04 mit zwei austauschbaren Akkus für fast 150 Kilometer vor.

