Astara vertreibt Silence-Elektromodelle in Deutschland

Die Automobilhandelsgruppe Astara bringt die Elektrofahrzeuge des spanischen Herstellers Silence nach Deutschland. Der Vertrieb über Astara startet hierzulande zunächst in den vier Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Hessen.

Die zum Konzern Acciona gehörende Marke Silence bietet unter anderem die E-Roller S01, S01+ und S02 sowie das vierrädrige L7e-Elektrofahrzeug S04 an. Während die Zweiräder laut dem Hersteller mit einem portablen Batteriepaket mehr als 130 Kilometer Reichweite aufbieten, fährt der zweisitzige Silence 04 mit zwei austauschbaren Akkus für fast 150 Kilometer vor.

Nach Belgien und Luxemburg ist Deutschland der dritte Markt, in dem Silence den Vertrieb über Astara abwickelt. „Wir sind stolz darauf, dass Astara Western Europe unser Partner in Belgien und Luxemburg ist – und diese Partnerschaft nun auf die ersten vier Bundesländer in Deutschland ausgeweitet wird. Die Produkte von Silence, die seit vier Jahren führend auf dem europäischen Markt sind, und die Vertriebserfahrung von Astara bilden das perfekte Team“, äußert Carlos Sotelo, CEO von Silence und Acciona Mobility.

Olivier Sermeus, Managing Director von Astara Western Europe, betont, dass man aus den ersten Erfahrungen in Belgien und Luxemburg wisse, „dass das Batteriekonzept und die innovativen Produkte perfekt zu unseren ambitionierten Plänen für Mobilitätslösungen passen“. Besonders im deutschen urbanen Umfeld könnte Silence nun elektrische Zweirad- und Nanocar-Lösungen anbieten und neue Kunden erreichen, die auf der Suche nach nachhaltigeren Mikromobilitätslösungen seien.

Astara vertreibt unter anderem auch den Microlino des Schweizer Unternehmens Micro Mobility in Deutschland und Spanien. International vertritt Astara 30 Automarken, in Deutschland sind dies u.a. die Marken SsangYong, Isuzu und Maxus.

