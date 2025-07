Mit dem Mercedes CLA Shooting Brake startet der nächste Elektro-Kombi

Mercedes hat ein neues Modell vorgestellt – und zwar eines, das nicht nur sportlich aussieht, sondern auch richtig praktisch sein soll. Die Rede ist vom neuen Mercedes CLA Shooting Brake, also der Kombi-Version der elektrischen CLA-Limousine. Starten soll der elegante Kombi aber erst im März 2026 – bis dahin heißt es also noch etwas Geduld haben. Preise wurden offiziell noch nicht verraten, aber sie dürften leicht über denen der Limousine liegen. Zum Vergleich: Der CLA 250+ beginnt bei gut 55.800 Euro, der Allrad-CLA 350 4MATIC kostet rund 60.300 Euro. Zum Marktstart kommt der Shooting Brake mit genau diesen beiden Antriebsvarianten. Beim CLA 250+ gibt es 200 Kilowatt Leistung über die Hinterräder – das sind umgerechnet 272 PS. Beim Allradmodell, dem 350 4MATIC, sind es 260 Kilowatt, also rund 354 PS. Und das mit satten 515 Newtonmetern Drehmoment. Von 0 auf 100 geht’s in 6,8 Sekunden beim 250+ und sogar in nur 5,0 Sekunden beim 350 4MATIC. Das ist jeweils nur eine Zehntelsekunde langsamer als bei der Limousine